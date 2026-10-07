Krystian Bielik bị cấm thi đấu và phạt 10.000 bảng sau vụ túm cổ CĐV

Sự việc xảy ra trong trận Cardiff City thua Portsmouth 0-2 tại Fratton Park hôm 5/9.

Khoảng phút 71, Bielik được cho là đã xảy ra xô xát với một cổ động viên khi cố lấy lại bóng ở khu vực gần khán đài đội chủ nhà.

Krystian Bielik bị cấm thi đấu và sẽ phải nộp phạt . Ảnh: Getty

Hình ảnh tại sân cho thấy hậu vệ người Ba Lan dường như đã túm cổ một cổ động viên trẻ tuổi. Sau vụ việc, cảnh sát và Portsmouth đều tiến hành tìm hiểu và điều tra vụ việc.

Portsmouth cho biết câu lạc bộ nhận thức được những lo ngại liên quan đến sự cố giữa một cầu thủ đối phương xung đột một cổ động viên trẻ.

Đội bóng chủ sân Fratton Park đồng thời nhấn mạnh sự an toàn và phúc lợi của thanh thiếu niên là ưu tiên hàng đầu.

Và mới đây, Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đã ra quyết định Bielik bị đình chỉ thi đấu hai trận và phạt 10.000 bảng(khoảng 344 triệu đồng) vì hành vi không đúng mực.

Cựu cầu thủ Arsenal đã thừa nhận cáo buộc, trong khi án phạt được đưa ra bởi một Ủy ban Điều tiết độc lập sau phiên điều trần.

Với án phạt này, Bielik sẽ vắng mặt trong hai trận đấu sắp tới của Cardiff gặp Blackburn và Watford. Anh có thể trở lại khi Cardiff đối đầu Middlesbrough vào ngày 17/10.