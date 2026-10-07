HLV Thái Lan xác định lực lượng nòng cốt dự Asian Cup 2027

HLV đội tuyển Thái Lan đã có bộ khung cho Asian Cup 2027.

Đội tuyển Thái Lan không thể lên ngôi tại FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi để thua Indonesia trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Tuy nhiên, giải đấu trên đất Indonesia vẫn mang đến những tín hiệu tích cực cho HLV Anthony Hudson, đặc biệt trong quá trình định hình lực lượng cho các mục tiêu dài hạn.

Sau khi trở về Thái Lan, chiến lược gia người Anh lý giải việc thực hiện tới 6 sự thay đổi người trong trận chung kết. Theo HLV Hudson, những quyết định này chủ yếu xuất phát từ vấn đề thể lực và chấn thương, thay vì nhằm phục vụ những điều chỉnh chiến thuật.

"Tôi phải nói rằng trong suốt trận đấu, 6 sự thay người không hề mang tính chiến thuật. Đó là những thay đổi được thực hiện ngay tại chỗ vì một số cầu thủ bị chấn thương hoặc chuột rút. Việc thay người dựa trên tình trạng thể chất của từng cầu thủ", HLV Hudson chia sẻ.

Nhà cầm quân 45 tuổi cho biết, các cầu thủ Thái Lan đã phải chiến đấu trong tình trạng thể lực không đảm bảo. Đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn kiên cường thi đấu đến phút 120, dù cuối trận chỉ còn 10 người trên sân.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở quá trình lựa chọn nhân sự. Hudson thừa nhận kể từ khi bắt đầu công việc vào tháng 11 năm ngoái, đội tuyển Thái Lan chưa có được sự ổn định cần thiết về lực lượng. Việc liên tục thay đổi cầu thủ qua từng đợt tập trung khiến ban huấn luyện phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch phát triển cũng như cách vận hành đội bóng.

"Quá trình lựa chọn cầu thủ, từ khi tôi bắt đầu làm việc vào tháng 11 năm ngoái cho đến trước đợt tập huấn này, không thực sự là tốt nhất. Đó là một quá trình tuyển chọn với nhiều cầu thủ khác nhau, mỗi người đều có những điểm khác biệt đáng kể giữa các đội hình", Hudson nói.

Tuy nhiên, FIFA ASEAN Cup 2026 đã giúp HLV Hudson có cái nhìn rõ ràng hơn về những nhân tố mà ông có thể đặt niềm tin trong chặng đường phía trước. Theo chiến lược gia người Anh, nhóm cầu thủ được xem là nòng cốt của tuyển Thái Lan thực sự bắt đầu được định hình từ đợt tập trung vừa qua.

"Thành thật mà nói, nhóm cầu thủ mà chúng tôi cảm thấy là nòng cốt, những người mà chúng tôi có thể dựa vào để xây dựng và phát triển họ mạnh mẽ hơn, thực tế bắt đầu từ đợt tập huấn này", Hudson nhấn mạnh.

Sau giải đấu, HLV Hudson muốn chấm dứt tình trạng xáo trộn nhân sự và ưu tiên sự ổn định. Ông khẳng định tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục xây dựng đội bóng dựa trên bộ khung vừa được xác lập, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng qua các giải đấu quốc tế.

"Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ cố gắng giữ đội hình này làm nòng cốt và sẽ nỗ lực phát triển, làm cho nó mạnh mẽ hơn trong các giải đấu sắp tới, hướng đến mục tiêu chính của chúng tôi, Cúp châu Á", HLV Hudson cho biết.

Trước mắt, King's Cup lần thứ 52 sẽ là bài kiểm tra tiếp theo dành cho tuyển Thái Lan. Giải đấu dự kiến diễn ra tại tỉnh Sisaket trong đợt FIFA Days từ ngày 9 đến 17/11/2026, với sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan cùng Oman, Bahrain và Tajikistan.

Đây sẽ là cơ hội để HLV Hudson tiếp tục kiểm nghiệm và hoàn thiện bộ khung mới. Sau King's Cup, tuyển Thái Lan sẽ hướng toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu lớn hơn: xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh tại Asian Cup 2027.