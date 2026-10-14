Quốc Anh, Ma Ran Đô lần đầu lộ diện trong phim hành động cổ trang 'Loạn Thế'

Dàn cast trẻ trung, tài năng

Loạn Thế (tên đầy đủ: Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng) có bối cảnh giả tưởng, lấy cảm hứng từ thời loạn của Việt Nam từ xa xưa. Trong thời kỳ loạn lạc đó, những nghĩa sĩ đã lần lượt xuất hiện. Từ những hình ảnh vừa được công bố, khán giả lần đầu gặp mặt dàn diễn viên gồm: Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trầm Anh Hùng (diễn viên và đạo diễn hành động Trại Buôn Người), Trần Thiên Tú và Yến My.

Quốc Anh từng gây chú ý trong hai bộ phim đậm nét cổ trang là Trạng Quỳnh và Thám Tử Kiên. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn được khán giả nhớ đến và yêu thích qua các vai diễn ấn tượng trong Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!!...

Ma Ran Đô cũng đang dần tạo nên thương hiệu riêng trong mắt khán giả. Gương mặt điển trai cùng khả năng hóa thân vào nhiều vai diễn giúp Ma Ran Đô ghi dấu trong mắt khán giả qua các phim như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không, Tiệm Ăn Của Quỷ…

Trần Thiên Tú được yêu thích sau Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, cũng tham gia Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng. Gương mặt của nữ diễn viên trẻ phù hợp với phim cổ trang, cùng khả năng đánh đấm đáng gờm, giúp cô được đánh giá là một trong những "đả nữ" mới của màn ảnh Việt.

Đạo diễn Dương Minh Chiến trở lại sau Truy Tìm Long Diên Hương

Đứng sau Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng là đạo diễn Dương Minh Chiến, người từng gây chú ý với tác phẩm đầu tay Truy Tìm Long Diên Hương. Bộ phim ghi dấu nhờ cách kết hợp hài và hành động, cùng nhịp kể cuốn hút và những tình tiết được triển khai chặt chẽ.

Với dự án điện ảnh thứ hai, Dương Minh Chiến hướng đến quy mô hoành tráng hơn, đồng thời tiếp tục phát huy phong cách làm phim đã tạo dấu ấn trước đó. Riêng với dòng phim võ thuật, đạo diễn chú trọng tính chân thực trong các màn giao đấu, hướng đến cảm giác diễn viên thực sự vận dụng kỹ năng võ thuật trên màn ảnh.

Đạo diễn Dương Minh Chiến chú trọng sự phối hợp giữa kịch bản, biên đạo võ thuật, quay phim và chỉ đạo diễn xuất trên trường quay. Với sự đầu tư vào từng khâu sản xuất, anh kỳ vọng mang đến những cảnh hành động chỉn chu, hấp dẫn trong Loạn Thế.

Dự án tiếp tục có sự góp mặt của Trầm Minh Hoàng, cascadeur với hơn 10 năm kinh nghiệm, đảm nhận cả vai trò diễn viên và đạo diễn hành động. Sau Trại Buôn Người và Truy Tìm Long Diên Hương, anh được kỳ vọng tiếp tục phát huy thế mạnh trong dòng phim hành động.

Bên cạnh đó, nhóm làm phim hành động độc lập ActionC cũng tham gia dự án. Nhóm từng thực hiện nhiều phim ngắn hành động lấy cảm hứng từ đời sống thôn dã, mang màu sắc cổ trang và thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.