Hôm nay Nguyễn Thị Tâm tranh HCV với nhà vô địch Olympic

Nguyễn Thị Tâm đã có chiến thắng thuyết phục trước nhà đương kim vô địch thế giới ở bán kết

Vào lúc 11 giờ ngày 2.10 (giờ Việt Nam) tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium, Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào trận đấu quan trọng nhất trong hành trình của mình tại ASIAD 20 khi đối đầu Wu Yu (Trung Quốc) ở chung kết hạng 51kg nữ.

Đây được dự báo là thử thách rất lớn với Nguyễn Thị Tâm khi Wu Yu đang là một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới. Tay đấm Trung Quốc là đương kim vô địch Olympic Paris 2024 hạng 50kg và hiện thi đấu ở hạng 51kg. Tại ASIAD 20, Wu Yu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng và giành quyền vào chung kết sau chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước Feruza Kazakova (Uzbekistan) ở bán kết

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tâm cũng bước vào trận tranh HCV với sự tự tin rất lớn sau hành trình đầy ấn tượng. Ở bán kết, nữ võ sĩ Việt Nam đã tạo dấu ấn khi đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan), nhà vô địch thế giới, với tỉ số tuyệt đối 5-0. Trước đó, Tâm cũng thắng Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 tại tứ kết.

Đáng chú ý, Balkibekova không phải đối thủ bình thường. Võ sĩ Kazakhstan là nhà vô địch thế giới năm 2025 và thuộc nhóm những tay đấm hàng đầu hạng cân này. Trong trận bán kết, Nguyễn Thị Tâm kiểm soát tốt khoảng cách, duy trì khả năng di chuyển và lựa chọn thời điểm ra đòn hợp lý. Sau ba hiệp, cả 5 giám định đều chấm phần thắng cho đại diện Việt Nam, với ba bảng điểm 30-27 và hai bảng điểm 29-28.

Chiến thắng đưa Nguyễn Thị Tâm lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết ASIAD. Nữ võ sĩ Việt Nam từng giành HCĐ ASIAD 2018, hai lần vô địch châu Á và giành HCB thế giới năm 2023. Giờ đây, trước mắt Tâm là thử thách còn lớn hơn khi đối diện nhà vô địch Olympic.

Vì thế, trận đấu lúc 11 giờ được chờ đợi là một trong những cuộc so tài đáng chú ý nhất của Thể thao Việt Nam trong ngày 2.10: Nguyễn Thị Tâm, người vừa vượt qua nhà vô địch thế giới, sẽ tranh HCV với nhà vô địch Olympic Wu Yu.

Ngoài boxing, cầu mây tiếp tục được kỳ vọng sau những kết quả tích cực tại ASIAD 20. Theo lịch thi đấu, lúc 7 giờ, đội quadrant nam Việt Nam gặp Lào tại vòng sơ loại. Đến 12 giờ, đội quadrant nữ bước vào bán kết và lúc 13 giờ 30, đội quadrant nam thi đấu bán kết.

Ở môn jujitsu, từ 7 giờ, Nguyễn Tất Lộc tranh tài hạng dưới 77kg nam; Lê Duy Thành và Lê Minh Nhựt thi đấu hạng dưới 94kg nam. Đến 8 giờ 55, Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân bước vào hạng dưới 52kg nữ. Các nội dung đều bắt đầu từ vòng loại/bán kết.

Taekwondo cũng có bốn đại diện tranh tài. Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu vòng 1/8 nội dung taekwondo thực tế ảo lúc 7 giờ; Nguyễn Thị Loan thi đấu hạng dưới 49kg nữ lúc 11 giờ 30; Nguyễn Hồng Trọng tranh tài hạng dưới 58kg nam lúc 11 giờ 54 và Trần Thị Ánh Tuyết thi đấu hạng dưới 67kg nữ lúc 12 giờ 30.

Ở môn vật, Đỗ Ngọc Linh bước vào vòng loại trực tiếp hạng 50kg vật tự do nữ lúc 8 giờ 30. Trong khi đó, môn golf tiếp tục vòng 3 với Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh ở nội dung cá nhân nam; Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh ở nội dung cá nhân nữ, cùng bắt đầu từ 4 giờ 30.

Breaking bước vào ngày tranh tài với Nguyễn Thị Hồng Trâm, Võ Thị Thanh Hương ở vòng tuyển chọn nữ lúc 12 giờ; Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Thành Đạt thi đấu vòng tuyển chọn nam lúc 12 giờ 45.

Ở bóng chuyền nam, đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia lúc 17 giờ trong trận phân hạng 9-12.

Ngày 2.10 vì thế tiếp tục là một ngày thi đấu dày đặc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Trong đó, sự chú ý lớn nhất sẽ dồn về Nishio Gymnasium vào 11 giờ, nơi Nguyễn Thị Tâm đứng trước cơ hội chinh phục tấm HCV ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp, trong cuộc đối đầu với nhà vô địch Olympic Wu Yu.