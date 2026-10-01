Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành Huy chương Đồng Asian Games 2026

Các thành viên đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. (Ảnh: VIRESA)

Tại bán kết môn Liên Minh Huyền Thoại, đội tuyển Việt Nam để thua Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 0-2.

Trong ván đầu tiên, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc thuận lợi, có thời điểm dẫn 12-3 về số mạng hạ gục và tạo cách biệt hơn 3.200 vàng ở phút 17. Tuy nhiên, đội không duy trì được lợi thế, để đối phương đảo ngược thế trận và giành chiến thắng.

Sang ván thứ hai, Đài Loan (Trung Quốc) kiểm soát tốt hơn để hoàn tất chiến thắng 2-0. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Đồng, cũng là tấm huy chương duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 1/10.

Ở nội dung cầu mây 4 người nữ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng khi vượt qua Philippines 2-0 ở lượt trận cuối vòng bảng, với tỷ số các ván lần lượt là 15-11 và 15-7.

Sau ba trận toàn thắng, Việt Nam đứng đầu bảng và giành quyền vào bán kết.

Ở môn bóng chuyền, đội tuyển nam Việt Nam thắng Uzbekistan 3-0 tại vòng phân hạng 9-16.

Trong khi đó, hai vận động viên Việt Nam tiến gần tới huy chương nhưng đều kết thúc phần thi ở vị trí thứ tư.

Tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Phạm Quang Huy có thời điểm vươn lên nhóm dẫn đầu và duy trì cơ hội cạnh tranh huy chương đến những loạt bắn cuối. Xạ thủ Việt Nam kết thúc chung kết với 20 điểm, xếp thứ tư.

Cung thủ Đặng Công Đức cũng đứng thứ tư ở nội dung cung 3 dây cá nhân nam, qua đó chưa thể bổ sung thêm huy chương cho đoàn Việt Nam.

Ở nội dung quyền cá nhân nam môn taekwondo, Nguyễn Xuân Thành vượt qua vòng loại để góp mặt trong nhóm tám vận động viên tranh chung kết. Sau hai bài thi, anh đạt điểm trung bình 9,0300 và có thời điểm tạm dẫn đầu.

Khi các vận động viên hoàn thành phần thi, Xuân Thành xếp thứ năm, chỉ kém vị trí thứ tư của vận động viên Singapore 0,0100 điểm. Do các vận động viên đứng thứ ba và thứ tư đều được trao Huy chương Đồng, đại diện Việt Nam lỡ cơ hội giành huy chương với khoảng cách rất nhỏ.

Kết thúc ngày thi đấu 1/10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 22 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương Asian Games 2026.