Indonesia thắng Bangladesh 9-2: Ghi 2 bàn phút cuối, giật vé chung kết khó tin
Cập nhật tỷ số Indonesia vs Bangladesh mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Indonesia đấu Bangladesh thuộc FIFA ASEAN Cup hôm nay.
●FIFA ASEAN Cup 2026
9-2
Bangladesh
Baker 11’, 20’, 37’, 42’, 90+7’
Ridho 31’
Hubner 45+1’
Vickery 90’
Diks 90+6’
Kết thúc
Emon 36’
Ali Wahid 90+1’
Tối 1/10, Indonesia đánh bại Bangladesh 9-2 ở lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà áp đảo gần như toàn bộ trận đấu, dẫn 6-1 sau hiệp một rồi ghi thêm 3 bàn ở những phút cuối. Mitchell Baker trở thành nhân vật nổi bật nhất với 5 pha lập công, giúp Indonesia giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.
Indonesia kiểm soát bóng 70%, tung tới 32 cú sút và có 17 lần đưa bóng trúng đích, trong khi Bangladesh chỉ có 7 pha dứt điểm.
Sức ép lớn giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 sau 32 phút. Shahriar Emon rút ngắn tỷ số ở phút 36, nhưng Baker lập tức hoàn tất hat-trick rồi ghi bàn thứ tư, trước khi Justin Hubner đánh đầu nâng tỷ số lên 6-1 ở phút 45+1.
Indonesia tiếp tục kiểm soát thế trận trong hiệp hai nhưng phải chờ đến phút 90 mới có bàn thứ bảy nhờ Vickery. Bangladesh ghi bàn thứ hai ở phút 90+2, song không thể ngăn đội chủ nhà tiếp tục gia tăng cách biệt.
Kevin Diks đánh đầu nâng tỷ số lên 8-2, trước khi Baker ghi bàn quyết định ở phút 90+7, ấn định chiến thắng 9-2. Hai bàn thắng trong 2 phút đá bù cuối cùng giúp Indonesia vừa đủ vượt qua Malaysia về chỉ số phụ để chiếm ngôi đầu bảng A, giành quyền vào chung kết gặp Thái Lan.
Indonesia
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Emil Audero
TM
2
Kevin Diks
ĐT
5
Rizky Ridho
9
Mitchell Lee Baker
10
Ole Romeny
11
Ragnar Oratmangoen
14
Joey Pelupessy
17
Calvin Verdonk
18
Ivar Jenner
20
Elkan Baggott
23
Justin Hubner
Bangladesh
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Mehedi Hasan Srabon
TM
6
Jamal Bhuya
ĐT
8
Hamza Choudhury
9
Shuki Itofusa
10
Rakib Hossain
11
Mohammed Shahriar Emon
12
Zidane Yousuf
14
Tariq Kazi
19
Zayan Ahmed
22
Saad Uddin
23
Shamit Shome
Thông tin trước trận Indonesia vs Bangladesh
Indonesia bước vào lượt trận cuối bảng A với 4 điểm và hiệu số +2. Đội chủ nhà mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Singapore. Đến lượt trận thứ hai, thầy trò huấn luyện viên John Herdman bị Malaysia cầm hoà 0-0.
Kết quả này khiến Indonesia tạm đứng thứ hai do Malaysia cũng có 4 điểm nhưng nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại (+3). Vì vậy, đội bóng xứ Vạn đảo cần giành chiến thắng với cách biệt đủ lớn trước Bangladesh, đồng thời chờ kết quả trận Malaysia gặp Singapore để cạnh tranh ngôi đầu cùng tấm vé vào chung kết.
Xét về tương quan lực lượng, Indonesia được đánh giá cao hơn đáng kể so với đối thủ. Bangladesh bước vào giải với tư cách khách mời và chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận. Họ lần lượt thất bại trước Malaysia và Singapore, nhận tổng cộng 4 bàn thua trong khi chưa một lần ghi bàn.
Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng phần nào phản ánh sự chênh lệch giữa hai đội. Indonesia đứng thứ 117 thế giới, cao hơn Bangladesh 65 bậc. Với lợi thế sân nhà cùng yêu cầu phải cải thiện hiệu số, đội bóng của HLV John Herdman nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình và tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cap-nhat-ket-qua-indonesia-vs-bangladesh-ngay-1-10-ty-so-moi-nhat-ar1042937.html