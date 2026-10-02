Thành tích của học trò có công của chuyên gia

Bắt đầu làm việc tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội từ năm 2013, ông Tawan Mungphing Klang mang đến nhiều nét mới trong tập luyện kỹ thuật giúp các võ sĩ boxing nữ đạt kỹ thuật và thể lực tốt nhất. Ông và Ban huấn luyện đội tuyển boxing nữ Việt Nam giúp Nguyễn Thị Tâm có tấm huy chương vàng Giải vô địch châu Á 2017, huy chương bạc Giải vô địch châu Á 2019 và suất dự Olympic 2020. Sau khi về nước năm 2022 rồi trở lại Việt Nam cuối năm 2023, chuyên gia Tawan Mungphing Klang quyết tâm làm chuyên môn tối ưu nhất giúp Nguyễn Thị Tâm đạt sự tự tin hơn sau giai đoạn tụt dốc phong độ vì chấn thương. Bây giờ tại ASIAD 20, ông chứng kiến cô học trò thi đấu xuất sắc và sẽ tranh huy chương vàng trong hôm nay (2-10).

Chuyên gia Tawan Mungphing Klang cùng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm tại ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Tại đội tuyển điền kinh Việt Nam, chuyên gia Simeonov (Bulgaria) cho rằng Tạ Ngọc Tưởng rất tiềm năng và tự tin giúp vận động viên này phát huy tốt nhất sở trưởng. Kết quả tại ASIAD 20, Tạ Ngọc Tưởng thi đấu tốt, cùng các đồng đội giành huy chương đồng nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Nhìn học trò về đích hoàn thành nhiệm vụ, chuyên gia Simeonov nở nụ cười giơ cao tay chúc mừng ngay trên sân. Xuyên suốt một năm chuẩn bị, chuyên gia Simeonov đã tập trung sát sườn với Tạ Ngọc Tưởng để xây dựng kỹ thuật, tốc độ cho tài năng trẻ này.

Tuyển thủ Dương Thúy Vi (wushu) giành tấm huy chương đồng, khép lại kỳ ASIAD 20 đáng nhớ, hoàn tất thành tích giành huy chương ở 4 kỳ ASIAD liên tiếp. Thành tích của Thúy Vi có sự hỗ trợ rất lớn về chuyên môn của chuyên gia Li Yan Xin (Trung Quốc). Chuyên gia Li Yan Xin luôn kiểm soát rất kỹ từng động tác trong các bài kỹ thuật của học trò. Từ đó, sự ổn định giúp Thúy Vi bình tĩnh đạt điểm số bài thương thuật, kiếm thuật, giữ hạng 3 tại ASIAD 20.

“Chuyên gia của đội tuyển wushu Việt Nam là người rất hiểu các tuyển thủ. Chúng tôi thấy được những kết quả tích cực từ chuyên gia đưa ra cho vận động viên. Vì thế, sự đóng góp của chuyên gia Li Yan Xin là đáng trân trọng”, ông Vũ Văn Trung, lãnh đội wushu Việt Nam tại ASIAD 20 chia sẻ.

Tại trường bắn súng, chuyên gia Byambajav Altantsetseg (Mông Cổ) nở nụ cười chứng kiến 3 học trò Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy giành huy chương đồng bài bắn 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Liên tiếp qua 2 kỳ đại hội thể thao, bao gồm SEA Games 33 năm 2025 và ASIAD 20 năm 2026, bà Byambajav Altantsetseg thực hiện kỹ lưỡng những bài bập kỹ thuật, tâm lý giúp xạ thủ súng ngắn nữ vượt qua được căng thẳng để đạt những loạt bắn chính xác.

Đằng sau những tấm huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là những đóng góp âm thầm mà quan trọng của các chuyên gia nước ngoài. Họ giống như những người đưa đò thầm lặng, giúp các vận động viên Việt Nam phát huy tốt sở trường, tự tin và bản lĩnh hơn, đạt thành tích cao.