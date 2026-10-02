Truyền thông Malaysia khó hiểu với thời gian bù giờ khiến đội nhà mất vé chung kết tức tưởi

Mitchell Baker ghi bàn trong thời gian bù giờ để đưa Indonesia vào chung kết

Cụ thể, theo ghi nhận trực tiếp trên sóng truyền hình, thời gian cộng thêm cho hiệp thi đấu thứ hai ban đầu hiển thị chỉ vỏn vẹn 2 phút. Thế nhưng, con số này sau đó bất ngờ tăng vọt lên thành 7 phút bù.

Quyết định kéo dài thời gian ấy đã mở đường cho kịch bản điên rồ nhất diễn ra: Indonesia liên tiếp ghi 2 bàn thắng chớp nhoáng ở phút 90+6 và 90+7. Và pha làm bàn của Mitchell Baker đúng vào phút bù giờ thứ 7 đã giúp tuyển xứ vạn đảo giành ngôi nhất bảng A.

Pha lập công muộn màng của Baker không chỉ đưa Indonesia thẳng tiến vào chung kết mà còn giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực của tuyển Malaysia. Dù xuất sắc nghiền nát Singapore tới 6-0 ở trận đấu cùng giờ, song Harimau Malaya vẫn cay đắng lỡ hẹn với trận tranh ngôi vương.

Kết quả chung cuộc bảng A, Indonesia và Malaysia cùng hiệu số bàn thắng bại cùng là +9 nhưng Indonesia ghi nhiều hơn 2 bàn. Theo quy định, Indonesia là đội tuyển vào chung kết.

Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng bùng nổ dữ dội trên các diễn đàn bóng đá và chuyên trang như Berita Harian lẫn Harian Metro. Rất nhiều cổ động viên Malaysia bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc trước tính minh bạch của trọng tài bàn. Tờ Berita Harian đặt dấu hỏi: “Thật khó tin với con số hiển thị trên bảng điện tử".

Từ con số 2 ban đầu, trọng tài bất ngờ giơ bảng báo có 7 phút

Harian Metro thì viết: "Vấn đề bây giờ không chỉ đơn giản là tại sao Indonesia giành chiến thắng 9-2, mà tại sao thời gian bù giờ tiếp tục được cộng thêm như thể tạo điều kiện cho chủ nhà ghi thêm bàn thắng?".

Trên mạng xã hội, người dùng Facebook Rashmord Zaire mỉa mai: "Từ 2 phút, biết trận đấu bên kia đã kết thúc là bên này bỗng dưng kéo dài thành 7 phút. Quyết tâm vào chung kết đến mức kéo dài thời gian bù giờ, đúng là không bao giờ hết hài hước".

Một tài khoản khác cũng ngán ngẩm thốt lên: "Rõ mồn một thế kia, 2 phút vọt lên 7 phút... Thôi thì Malaysia khỏi vào chung kết cho rồi". CĐV tên Azim bình luận: “Giải đấu FIFA nhưng cách làm việc thì vẫn hết sức ao làng Đông Nam Á”.

Nhìn nhận một cách khách quan, giới chuyên môn chỉ ra rằng trận đấu tại Bung Karno thực tế bị gián đoạn nhiều lần. Quãng thời gian bóng chết kéo dài bắt nguồn từ việc trọng tài chính phải trực tiếp ra màn hình tham khảo công nghệ VAR, cộng thêm vụ xô xát nhỏ giữa cầu thủ đôi bên ở giai đoạn nhạy cảm cuối trận.

Đây được xem là cơ sở để các trọng tài cộng dồn. Dẫu vậy, việc thời gian nâng lên tới 7 phút và cách thức hiển thị thiếu nhất quán, cùng hệ quả trực tiếp khiến Malaysia bị loại cay đắng, chắc chắn sẽ còn biến màn bù giờ này thành đề tài tranh luận dai dẳng tại Đông Nam Á.