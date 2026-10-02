Nhận định bóng đá tuyển Việt Nam vs Pakistan: Thắp lại niềm tin

Sau 2 lượt trận tại bảng B, tuyển Việt Nam đang có 3 điểm, trong khi Pakistan có 1 điểm, nên đều còn cơ hội đá thêm một trận nữa ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Pakistan thua 0-4 trước Thái Lan ở trận ra quân, nhưng sau đó bất ngờ cầm hòa Philippines 2-2 dù bị đối thủ dẫn trước 2 bàn. Điểm mạnh của đội bóng này là thể hình, đánh biên, không chiến. Dù cơ hội góp mặt ở trận tranh hạng 3 không nhiều, nhưng HLV Nolberto Solano và các học trò chắc chắn chơi một trận hết sức trước tuyển Việt Nam.

Pakistan còn cơ hội đi tiếp. Ảnh: FIFA

"Cơ hội đi tiếp của toàn đội vẫn còn. Chúng tôi sẵn sàng cho trận gặp tuyển Việt Nam và hy vọng có thể giành được một kết quả tốt. Toàn đội không phải trở về nước sớm, mà ở lại cho đến cuối giải đấu", HLV Nolberto Solano tuyên bố.

Pakistan đang xếp hạng 198 trên BXH FIFA, còn tuyển Việt Nam đứng hạng 99. Về lý thuyết, đây là trận đấu dễ dàng với Đình Bắc và các đồng đội. Tuy nhiên, trong bóng đá không nói trước được điều gì, buộc ĐKVĐ ASEAN Cup phải có sự chuẩn bị tốt nhất.

Ở trận thua Thái Lan, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi sử dụng đội hình xuất phát với nhiều sự thay đổi. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến tuyển Việt Nam vận hành lối chơi không tốt và nhận thất bại.

Đối đầu với Pakistan dù được đánh giá yếu nhất bảng B, nhưng muốn giành chiến thắng, "Những chiến binh sao vàng" cần đảm bảo chơi đúng với khả năng tốt nhất của mình.

Ở vị trí khung thành, HLV Kim Sang Sik chờ tới phút cuối để xem Patrik Lê Giang kịp hồi phục vết thương ở tay hay không (phải khâu 2 mũi). Nếu Patrik không thể thi đấu, Trung Kiên là phương án thay thế.

Phía trên, bộ 3 trung vệ của tuyển Việt Nam là Việt Anh, Adou Minh và Xuân Mạnh. Hai cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam vẫn là Tiến Anh và Quang Vinh, cặp tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức - Thành Long. Ở hàng công, HLV Kim Sang Sik có thể xếp Hoàng Hên đá từ đầu, cùng với Đình Bắc và Minh Hoàng.

Tuyển Việt Nam tự tin đánh bại Pakistan, giành vị trí thứ 2 bảng B, đi tiếp ở FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: V.A

Với đội hình mạnh nhất, theo tính toán của HLV Kim Sang Sik, nếu tuyển Việt Nam tạo ra tỷ số an toàn, ông sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị vào sân nhằm giữ sức cho các trụ cột, hướng tới trận tranh hạng 3.

Tuyển Việt Nam dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng cũng rất tự tin giành chiến thắng. Hành trình của thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn còn tại FIFA ASEAN Cup 2026, và tất cả phải chơi hết sức cùng tinh thần chiến đấu cao nhất.

Trận tuyển Việt Nam vs Pakistan diễn ra vào lúc 16h ngày 2/10 trên SVĐ Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia).

Đội hình dự kiến trận tuyển Việt Nam vs Pakistan:

Tuyển Việt Nam: Patrik Lê Giang, Việt Anh, Adou Minh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Hoàng Hên, Minh Hoàng, Đình Bắc.

Pakistan: Butt, Fazal, Afridi, Iqbal, Suliman, Shahzad, Ghazi, Akbar Khan, Nawaz, Mahmood, Haris Zeb.

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