Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 2/10

Ngày thi đấu 2/10 tiếp tục là cơ hội để đoàn thể thao Việt Nam tìm kiếm thêm những dấu ấn mới tại ASIAD 2026 khi các VĐV bước vào các nội dung quan trọng ở boxing, taekwondo, golf, cầu mây và võ thuật.

Tâm điểm chú ý sẽ hướng về boxing, nơi Nguyễn Thị Tâm tranh tài trận chung kết hạng 51kg nữ lúc 13h00. Đây là niềm hy vọng lớn của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh huy chương. Bên cạnh đó, các võ sĩ Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Thị Hồng Trâm và Võ Thị Thanh Hương cũng bước vào các trận đấu tuyển chọn.

Ở môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu vòng 1/8 nội dung taekwondo thực tế ảo lúc 9h00, cùng các đồng đội Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Hồng Trọng và Trần Thị Ánh Tuyết tranh tài ở các hạng cân cá nhân.

Ngoài ra, cầu mây tiếp tục được kỳ vọng khi đội tuyển Việt Nam thi đấu các nội dung Quadrant nam, nữ; trong đó có trận gặp Lào ở vòng sơ loại và các trận bán kết. Đội bóng chuyền nam Việt Nam cũng bước vào trận phân hạng 9-12 gặp Indonesia lúc 19h00.

Với lịch thi đấu dày đặc, ngày 2/10 hứa hẹn là một ngày quan trọng để các VĐV Việt Nam nỗ lực cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20.

Lịch thi đấu ASIAD 20 đoàn Việt Nam hôm nay 02/10:

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