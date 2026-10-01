Xạ thủ Phạm Quang Huy lỡ cơ hội giành huy chương

Trước đó, Phạm Quang Huy vượt qua vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh với 578 điểm để giành quyền góp mặt ở chung kết. Đây không phải nội dung sở trường của xạ thủ sinh năm 1996, song anh vẫn có màn thể hiện đáng chú ý trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Ở chung kết, các xạ thủ thực hiện từng loạt 5 viên trong thời gian 4 giây. Từ loạt thứ 4 trở đi, sẽ loại dần ai thấp nhất và loại cho đến chỉ có 2 người bắn tranh vị trí cao nhất.

Quang Huy khởi đầu với 11 điểm sau ba loạt đầu và đứng thứ 7. Đến loạt thứ tư, xạ thủ Việt Nam bắn trúng 4 trong 5 viên, nâng tổng điểm lên 15 và vươn lên vị trí thứ ba.

Anh tiếp tục giành thêm 3 điểm ở loạt kế tiếp để đạt tổng cộng 18 điểm, qua đó trụ lại trong nhóm 4 xạ thủ cuối cùng. Cơ hội cạnh tranh huy chương vẫn rộng mở trước loạt bắn thứ sáu.

Xạ thủ Phạm Quang Huy không giành được huy chương trong kỳ ASIAD thứ 2 sự nghiệp của mình.Ảnh: On Sports

Tuy nhiên, Quang Huy không duy trì được độ chính xác ở thời điểm quan trọng. Anh chỉ có thêm 2 điểm sau 5 phát bắn, khép lại phần thi với tổng cộng 20 điểm và đứng thứ 4 chung cuộc, qua đó lỡ cơ hội giành huy chương.

Huy chương vàng nội dung này thuộc về Lee Gun-hyeok của Hàn Quốc, trong khi Su Lianbofan (Trung Quốc) giành huy chương bạc. Xạ thủ Pakistan Ghulam Mustafa Bashir giành huy chương đồng.

Tại kết quả đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Vũ Tiến Nam không đạt huy chương.

Phạm Quang Huy đã giành huy chương vàng cá nhân 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19. Lần này, anh không bảo vệ được tấm huy chương vàng, đồng thời không giành được huy chương nào qua các nội dung dự tranh tại ASIAD 20.

Ngày 1/10 là ngày cuối của môn bắn súng ASIAD 20. Bắn súng Việt Nam hoàn thành thi đấu với 1 huy chương đồng nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy). Thành tích chỉ giúp bắn súng Việt Nam có hạng 12.

Đáng chú ý, Đội tuyển bắn súng Việt Nam có chỉ tiêu giành 1 HCV nhưng các xạ thủ không giành được huy chương cá nhân tại các nội dung súng trường, súng ngắn.

Đặc biệt, xạ thủ Trịnh Thu Vinh có hạng 4 chung kết cá nhân 25m súng ngắn thể thao, Nguyễn Thùy Trang đứng hạng 6 chung kết 10m súng ngắn hơi, Phạm Quang Huy đứng hạng 4 chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh nam… là những kết quả đã gần với vị trí có thể đạt huy chương.

Trước khi dự ASIAD 20, xạ thủ Bắn súng Việt Nam đã được tập huấn tại Hàn Quốc. Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam từng cho biết toàn đội được trang bị đủ đạn tập để đảm bảo thi đấu, bắn chuyên môn.