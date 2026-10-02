Malaysia mừng hụt vé chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Indonesia) tối 1/10, các cầu thủ Malaysia hân hoan khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tin rằng đã giữ được ngôi đầu bảng A, họ tụm lại thành từng nhóm để theo dõi những phút cuối trận Indonesia gặp Bangladesh.

Lúc ấy, chủ nhà Indonesia đang dẫn 7-2 tại sân Gelora Bung Karno và phải ghi thêm 2 bàn mới vượt được Malaysia. Tấm vé chung kết tưởng như đã nằm trong tay thầy trò HLV Tan Cheng Hoe khi trận đấu bước vào những phút bù giờ cuối cùng.

Nhưng 2 bàn thắng liên tiếp ở phút 90+6 và 90+7 giúp Indonesia thắng 9-2, đảo ngược kết cục cuộc đua. Niềm vui của các cầu thủ Malaysia nhanh chóng nhường chỗ cho sự sững sờ khi họ chứng kiến đối thủ giành suất vào chung kết.

Các cầu thủ Malaysia ăn mừng vì tưởng đã vào chung kết khi thắng Singapore 6-0 ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 tối 1/10. Ảnh: MalaysiaNT.

Malaysia và Indonesia cùng kết thúc vòng bảng với 7 điểm, hiệu số bàn thắng bại +9. Tuy nhiên, chủ nhà đứng đầu nhờ ghi 11 bàn, hơn Malaysia 2 bàn.

Trước lượt cuối, Malaysia nắm ưu thế khi cùng có 4 điểm với Indonesia nhưng sở hữu hiệu số +3, so với +2 của đối thủ. Vì chỉ đội nhất bảng được tranh chức vô địch, cuộc đua giữa họ trở thành màn cạnh tranh bàn thắng trên 2 sân.

Malaysia dẫn Singapore 2-0 sau hiệp 1 nhờ các pha lập công của tiền đạo Bergson và tiền vệ Stuart Wilkin. Tuy nhiên, Indonesia đã dẫn Bangladesh 6-1, buộc đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe phải tiếp tục tìm kiếm bàn thắng.

Các pha lập công trong hiệp 2 của Bergson, Paulo Josue và Syahir Bashah giúp Malaysia giành lại lợi thế. Đặc biệt, cú đánh đầu ở phút 90+3 vừa hoàn tất hat-trick cho Bergson, vừa đưa tỷ số lên 6-0, khiến toàn đội tin rằng nỗ lực của họ đã đủ để giành vé chung kết.

Chiến thắng đậm cuối cùng chỉ giúp Malaysia đứng nhì bảng A và chờ đối thủ ở trận tranh hạng 3. Việt Nam có thể gặp Malaysia nếu giữ được vị trí nhì bảng B sau lượt cuối ngày 2/10.

Indonesia sẽ đấu Thái Lan ở chung kết và các trận tranh huy chương diễn ra tại sân Gelora Bung Karno vào ngày ngày 5/10.