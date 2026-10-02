Haaland im tiếng, Na Uy thua ngược Xứ Wales

Na Uy trải qua trận đấu đầy tiếc nuối khi để Wales lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 tại bảng 4 UEFA Nations League. Đội bóng Bắc Âu có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số, nhưng việc phải chơi thiếu người khiến họ không thể duy trì lợi thế.

Ngay phút 11, Oscar Bobb tận dụng cơ hội tốt để đưa Na Uy vượt lên dẫn trước. Trong thế trận tương đối cân bằng, đội khách vẫn duy trì được sự chắc chắn và khiến Wales gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Xứ Wales ngược dòng đánh bại Na Uy - Ảnh: UEFA

Tuy nhiên, Wales nhanh chóng đáp trả. Phút 38, Daniel James ghi bàn gỡ hòa 1-1, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Bước ngoặt lớn xuất hiện ngay đầu hiệp hai khi Torbjørn Heggem nhận thẻ đỏ ở phút 46, khiến Na Uy chỉ còn thi đấu với 10 người. Lợi thế quân số giúp Wales gia tăng sức ép và chỉ mất ít phút để hoàn tất màn ngược dòng. Phút 48, Neco Williams ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Trong ngày Na Uy gặp khó khăn về mặt nhân sự, niềm hy vọng lớn nhất Erling Haaland cũng không thể tạo ra sự khác biệt. Tiền đạo của Man City bị hàng thủ Wales theo sát, không có nhiều khoảng trống để phát huy khả năng săn bàn và hoàn toàn bất lực trong việc giúp đội nhà tìm kiếm bàn gỡ.

Nỗi thất vọng của Haaland - Ảnh: 433

Dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 51% và có 11 cú sút, Na Uy chỉ tung ra 3 cú dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, Wales tận dụng tốt lợi thế và những thời điểm quan trọng để giành chiến thắng chung cuộc 2-1.

Thất bại này khiến Na Uy bỏ lỡ cơ hội tích lũy điểm số, còn Wales có thêm chiến thắng quan trọng trong cuộc đua tại bảng 4 League A Nations League 2026/27.