Đối thủ của võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm ở chung kết Asiad mạnh cỡ nào?

Nguyễn Thị Tâm là VĐV boxing Việt Nam đầu tiên dự chung kết một kỳ Asiad.

11h ngày 2/10, Nguyễn Thị Tâm sẽ đối đầu Wu Yu ở chung kết hạng 51kg nữ môn boxing Asiad 20. Đối thủ của nữ võ sĩ Việt Nam sở hữu bộ sưu tập danh hiệu hàng đầu: HCV Olympic Paris 2024 ở hạng 50kg, HCV Asian Games Hàng Châu 2023 cũng ở hạng 50kg và chức vô địch thế giới năm 2023 ở hạng 52kg.

Điểm đáng chú ý là Wu đã chuyển lên hạng 51kg và nhanh chóng khẳng định vị thế. Trước Asiad 20, cô giành HCV Giải vô địch châu Á 2026 và World Boxing Cup tại Trung Quốc, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng thế giới ở hạng cân này. Vì vậy, Wu không chỉ mang tiếng tăm của một nhà vô địch Olympic mà còn đang có phong độ và thứ hạng cao ở đúng nội dung tranh tài tại Aichi-Nagoya.

Wu cũng cho thấy khả năng chủ động áp đặt thế trận. Ở chung kết Olympic Paris 2024, cô nhập cuộc quyết liệt trước Buse Naz Cakiroglu, người từng giành HCB Olympic Tokyo, rồi thắng 4-1. Trận đấu ấy cho thấy Wu có thể tạo áp lực sớm và duy trì lợi thế qua các hiệp, đó sẽ là thử thách cho Tâm nếu để đối thủ nắm nhịp từ đầu.

Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm, Wu Yu, từng giành HCV Olympic Paris 2024.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Tâm không bước vào chung kết với tư thế của một võ sĩ bị áp đảo về đẳng cấp. Ở bán kết, cô thắng 5-0 trước Alua Balkibekova, nhà vô địch thế giới năm 2025.

Wu cũng giành vé vào chung kết bằng chiến thắng 5-0 trước đối thủ mạnh Feruza Kazakova. Cả hai đều vượt qua bán kết bằng quyết định đồng thuận của các trọng tài, tạo nên cuộc so tài giữa hai võ sĩ đang có phong độ tốt.

Xét danh hiệu và thứ hạng, Wu nhỉnh hơn. Nhưng kết quả của Tâm trước Balkibekova cho thấy cô đủ khả năng đánh bại một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Trận chung kết là thử thách lớn, song Nguyễn Thị Tâm đang rất quyết tâm làm nên lịch sử. Cô cần tiếp tục giữ sự tập trung, chọn thời điểm ra đòn và không để Wu áp đặt lối đánh ở chung kết.