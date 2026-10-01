Huấn luyện viên Kim Sang Sik: Mục tiêu hàng đầu là chiến thắng Pakistan

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò trong buổi tập trước trận gặp Pakistan. (Ảnh: VFF)

Chiều 1/10, đội tuyển Việt Nam có buổi tập tại Jakarta nhằm hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận gặp Pakistan. Trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết toàn đội đã xem lại băng hình, phân tích đối thủ và nhanh chóng chuyển sự tập trung sang lượt trận cuối vòng bảng.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam chạm trán Pakistan. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc: "Các cầu thủ đã xem lại băng hình phân tích về đối thủ này. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta chạm trán Pakistan, mục tiêu bắt buộc vẫn là phải giành chiến thắng".

Về lực lượng, Ban huấn luyện tiếp tục theo dõi tình trạng của thủ môn Lê Giang Patrik. Anh bị đau ở khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận thua Thái Lan 0-2 ngày 29/9.

Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, quyết định sử dụng Lê Giang Patrik sẽ được đưa ra sau khi đánh giá thể trạng của thủ môn này trong buổi tập ngày 1/10 và kiểm tra thêm trước trận đấu. Ban huấn luyện sẽ trao đổi với đội ngũ y tế và trợ lý huấn luyện viên thủ môn Lee Woon-jae trước khi chốt phương án nhân sự.

Nhìn lại thất bại trước Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho rằng điều quan trọng lúc này là các cầu thủ nhanh chóng vượt qua sự tiếc nuối để hướng tới màn trình diễn tốt hơn.

“Ngày mai là lượt trận thứ ba của vòng bảng. Chúng ta cần một chiến thắng để có thể bước vào trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu hàng đầu chắc chắn là chiến thắng”, ông nhấn mạnh.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng thời gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã trực tiếp tới sân cũng như theo dõi đội tuyển qua truyền hình. Ông mong muốn các cổ động viên tiếp tục đồng hành với đội trong những trận đấu còn lại tại giải.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan diễn ra lúc 16 giờ ngày 2/10 trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.