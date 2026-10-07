Diệu Nhi đón tin vui cùng Anh Tú

Mới đây, một trang thông tin về Án Mạng Xém Hoàn Hảo đăng tải: “Trộm vía sold out hết các suất Cinetour!!! Ai đã có vé CineTour giơ tay điểm danh nào cả nhà ơi”. Bài đăng đồng thời thông báo bộ phim sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 9/10/2026.

Diệu Nhi sau đó chia sẻ lại thông tin này trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Yeah yeah”. Động thái vui mừng của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Anh Tú - ông xã của Diệu Nhi góp mặt trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Diệu Nhi vui mừng chia sẻ.

Việc các suất CineTour được thông báo sold out là tín hiệu đáng chú ý trước ngày Án Mạng Xém Hoàn Hảo chính thức ra rạp. CineTour cũng là dịp để khán giả có cơ hội gặp gỡ ê-kíp và dàn diễn viên của bộ phim trước hoặc trong thời điểm tác phẩm phát hành.

Trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Anh Tú Atus đảm nhận vai Đại, một thám tử tư có tính cách thực tế nhưng vẫn mang màu sắc hài hước. Nhân vật được Trinh (DJ Mie) thuê để điều tra nghi vấn ngoại tình, nhưng quá trình tìm kiếm sự thật lại đưa cả hai vào một vụ án mạng với nhiều tình tiết khó lường.

Anh Tú trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Đồng hành cùng Anh Tú Atus trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo là dàn diễn viên gồm DJ Mie, Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Thùy Giang, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn, Trịnh Tú Trung và Lương Gia Huy. Sự xuất hiện của nhiều gương mặt thuộc các màu sắc diễn xuất khác nhau góp phần tạo nên tuyến nhân vật đa dạng cho bộ phim.

Với vai Đại, Anh Tú Atus có thêm cơ hội khai thác hình ảnh thám tử tư trên màn ảnh rộng, kết hợp giữa khả năng quan sát, lần theo manh mối và những tình huống hài hước.

Trong thời gian qua, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn nhận được sự quan tâm khi cả hai cùng hoạt động nghệ thuật. Sau khi kết hôn, cặp đôi tiếp tục theo đuổi những dự án riêng và thường xuyên dành sự ủng hộ cho công việc của đối phương.

Diệu Nhi và Anh Tú.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Anh Tú từng góp mặt trong nhiều dự án với những màu sắc nhân vật khác nhau. Nam diễn viên tạo được dấu ấn qua các tác phẩm như Cua lại vợ bầu, Thập tam muội, Siêu lừa gặp siêu lầy, Gặp lại chị bầu và Lật mặt 7: Một điều ước. Bên cạnh diễn xuất, Anh Tú cũng từng thử sức ở nhiều dạng vai, qua đó từng bước mở rộng hình ảnh trên màn ảnh rộng. Những dự án này giúp Anh Tú duy trì sự hiện diện trong đời sống điện ảnh Việt và có thêm cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khán giả.

Án Mạng Xém Hoàn Hảo dự kiến khởi chiếu tại rạp từ ngày 9/10/2026. Sự xuất hiện của Anh Tú cùng thông tin các suất CineTour đã kín vé đang khiến dự án nhận được thêm sự chú ý trước ngày công chiếu.