BTS bị làm phiền tại khách sạn ở Peru, người hâm mộ lo ngại về an toàn

BTS trong hình ảnh quảng bá chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG. Ảnh: HYBE

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG, BTS trở thành tâm điểm chú ý khi những hình ảnh về đám đông tập trung bên ngoài khách sạn nơi nhóm lưu trú tại Peru lan truyền trên mạng xã hội.

Theo các video được chia sẻ, nhiều người tụ tập gần khách sạn, liên tục hò hét, thậm chí có người chiếu tia laser về phía các phòng nghỉ. Những hành động này khiến cộng đồng người hâm mộ lo ngại về sự an toàn của BTS cũng như đội ngũ nhân viên, vũ công và những khách lưu trú khác.

Trước đó, RM, trưởng nhóm BTS, đã lên tiếng đề nghị người hâm mộ không tập trung bên ngoài khách sạn. Tuy nhiên, tình trạng tụ tập vẫn tiếp diễn, kéo theo nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội.

Một số người hâm mộ cho rằng việc chờ đợi thần tượng tại nơi nghỉ ngơi đã vượt quá giới hạn khi gây tiếng ồn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của những người xung quanh. Đặc biệt, hành vi chiếu tia laser vào phòng khách sạn bị chỉ trích vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên nền tảng X, nhiều tài khoản bày tỏ sự thất vọng khi những lời đề nghị tôn trọng không gian riêng tư của BTS chưa được thực hiện. Không ít ý kiến nhấn mạnh các nghệ sĩ cần được nghỉ ngơi sau lịch trình biểu diễn dày đặc, thay vì tiếp tục chịu áp lực từ đám đông ngay tại nơi lưu trú.

Một người hâm mộ theo dõi BTS suốt tám năm cho biết chưa từng chứng kiến tình huống tương tự. Tài khoản này đề cập đến những thông tin lan truyền về việc người hâm mộ chen lấn quanh xe chở các thành viên, chiếu tia laser vào khách sạn và xuất hiện những lời đe dọa nhắm vào một thành viên. Tuy nhiên, các phản ánh này chưa được xác minh độc lập.

Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, RM từng trực tiếp xuất hiện để đề nghị đám đông giải tán. Dù vậy, phản ứng của nam ca sĩ lại vấp phải sự chỉ trích từ một số người có mặt.

Ở chiều ngược lại, một số tài khoản cho rằng không phải tất cả những người tập trung gần khách sạn đều đến để theo dõi BTS. Theo giải thích được đăng tải trên X, cộng đồng ARMY tại Peru đã lên kế hoạch tổ chức một màn trình diễn drone dành tặng nhóm tại khu vực trung tâm thương mại Larcomar, gần khách sạn nơi các thành viên lưu trú.

Hoạt động này được cho là đã được thông báo từ nhiều tuần trước và diễn ra đúng dịp nghỉ lễ tại Peru, thu hút đông đảo người tham gia. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến lượng người tập trung tại khu vực tăng cao.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức sự kiện gần nơi nghỉ ngơi của nghệ sĩ cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt khi có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh và trật tự.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa tình cảm dành cho thần tượng và quyền riêng tư của nghệ sĩ. Với BTS, sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn động viên quan trọng trong chuyến lưu diễn, nhưng những hành động quá khích có thể gây ảnh hưởng đến chính nghệ sĩ mà họ yêu mến.