Sydney Sweeney có quan hệ họ hàng với huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe

Theo Page Six, một nghiên cứu mới của nền tảng chuyên về phả hệ MyHeritage vừa tiết lộ mối liên hệ gia đình bất ngờ giữa Sydney Sweeney và huyền thoại điện ảnh Marilyn Monroe.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy Sydney Sweeney và Marilyn Monroe là chị em họ đời thứ chín, lệch một thế hệ. Dù mối quan hệ khá xa, phát hiện này vẫn gây chú ý bởi hai nữ diễn viên vốn thường xuyên được đặt cạnh nhau về ngoại hình và phong cách.

Sydney Sweeney và Marilyn Monroe là chị em họ đời thứ chín, lệch một thế hệ.

Theo MyHeritage, mối liên hệ được xác định thông qua dòng họ bên nội. Cha của Sydney Sweeney là Steven Sweeney và cha của Marilyn Monroe là Charles Stanley Gifford đều có chung một tổ tiên tên Ezra Perry.

Người này từng sinh sống tại Sandwich, bang Massachusetts, Mỹ, vào thế kỷ XVII. Như vậy, mối quan hệ huyết thống giữa hai nữ diễn viên đã tồn tại từ hàng trăm năm trước.

Đáng chú ý, Sydney Sweeney từ lâu đã công khai sự ngưỡng mộ dành cho Marilyn Monroe - biểu tượng sắc đẹp và điện ảnh Hollywood qua đời năm 1962 ở tuổi 36.

Marilyn Monroe là biểu tượng của sắc đẹp và điện ảnh Hollywood.

Tháng 2/2026, Sydney Sweeney xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara trong một thiết kế cổ điển của Ceil Chapman, lấy cảm hứng từ trang phục từng gắn liền với Marilyn Monroe.

Chiếc váy ôm sát cơ thể, có phần tay dài ba phần tư, thiết kế trễ vai cùng những chi tiết xếp nếp tinh tế. Trang phục gợi nhớ hình ảnh Marilyn Monroe trên trang bìa tạp chí Life phát hành ngày 7/4/1952.

Trước đó, tại buổi ra mắt phim The Housemaid vào tháng 12/2025, Sydney Sweeney cũng lựa chọn chiếc váy trắng được thiết kế riêng bởi Galia Lahav, mang nhiều nét tương đồng với bộ trang phục nổi tiếng của Marilyn Monroe trong phim The Seven Year Itch năm 1955.

Không chỉ ở trang phục, Sydney Sweeney còn nhiều lần tái hiện kiểu tóc đặc trưng của huyền thoại Hollywood. Tại lễ trao giải Governors Awards tháng 11/2025, cô xuất hiện với mái tóc bob uốn sóng mềm mại, gợi nhớ hình ảnh Marilyn Monroe trong thời kỳ Gentlemen Prefer Blondes.

Sydney Sweeney còn nhiều lần tái hiện kiểu tóc đặc trưng của huyền thoại Hollywood.

Theo Page Six, ngay cả Scooter Braun - bạn trai hiện tại của Sydney Sweeney, cũng được cho là xem nữ diễn viên như một "Marilyn Monroe của thời hiện đại".

Một nguồn tin từng tiết lộ Scooter Braun hoàn toàn ủng hộ những lựa chọn nghề nghiệp của bạn gái, kể cả các vai diễn có nhiều cảnh quay táo bạo.

"Scooter hoàn toàn không có vấn đề gì với những cảnh quay gợi cảm của Sydney trong Euphoria hay bất kỳ công việc diễn xuất nào khác. Anh ấy hiểu đó là một phần công việc và tôn trọng sự tận tâm của cô ấy với nghề", nguồn tin cho biết.

Tương tự Marilyn Monroe, Sydney Sweeney cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận vì hình ảnh gợi cảm.

Gần đây, nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia chiến dịch quảng cáo cho nền tảng Novig với những hình ảnh táo bạo. Trước các ý kiến trái chiều, Sydney Sweeney không lên tiếng xin lỗi mà tiếp tục đăng tải thêm hình ảnh từ chiến dịch trên trang cá nhân.

Cô đồng thời chia sẻ hình ảnh những vận động viên nổi tiếng như Serena Williams, Ronda Rousey, Karl-Anthony Towns và Jason Kelce từng chụp ảnh không mặc trang phục cho chuyên đề Body Issue của ESPN.

Sydney Sweeney cũng không ít lần trở thành tâm điểm tranh luận vì hình ảnh gợi cảm.

Việc phát hiện mối quan hệ họ hàng giữa Sydney Sweeney và Marilyn Monroe càng khiến những điểm tương đồng về hình ảnh của hai ngôi sao trở nên thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh sự ảnh hưởng từ huyền thoại Hollywood, Sydney Sweeney vẫn đang xây dựng dấu ấn riêng thông qua các dự án diễn xuất và phong cách cá nhân.