5 công thức phối quần jeans mùa thu thanh lịch, thời trang như gái Pháp

Khi tiết trời mùa Thu bắt đầu se lạnh, đây là 5 công thức phối quần jeans đáng để tham khảo.

Công thức phối quần jeans và trench coat

Nếu có một kiểu áo khoác gắn liền với mùa Thu và phong cách Pháp, đó chắc chắn là trench coat. Khi kết hợp cùng quần jeans, hai món đồ mang vẻ đẹp vượt thời gian tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa năng động.

Bạn có thể chọn jeans ống suông hoặc dáng cổ điển, khoác trench coat bên ngoài và hoàn thiện bằng boots hoặc sneakers. Sự kết hợp này đủ chỉn chu để xuống phố nhưng vẫn giữ được vẻ phóng khoáng đặc trưng của phong cách Pháp.

Công thức phối quần jeans và trench coat

Blazer và quần jeans

Blazer là món đồ có khả năng nâng tầm gần như mọi trang phục. Khi đi cùng quần jeans, vẻ chỉn chu của blazer được cân bằng bởi sự trẻ trung, thoải mái của denim.

Những gam màu trung tính như đen, be hay nâu là lựa chọn dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh. Nếu muốn tạo điểm nhấn, một chiếc blazer kẻ sọc kết hợp cùng quần jeans ống suông và giày mũi nhọn sẽ giúp tổng thể nổi bật hơn mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Áo tweed và quần jeans

Tweed vốn là chất liệu gắn với vẻ đẹp sang trọng, tinh tế của thời trang Pháp. Trong mùa Thu - Đông, một chiếc áo tweed khoác hờ trên vai hoặc phối layer cùng quần jeans có thể tạo nên diện mạo vừa nữ tính vừa hiện đại.

Thay vì chọn thiết kế quá cầu kỳ, hãy ưu tiên những mẫu tweed có đường cắt may gọn gàng, phom chỉn chu và bảng màu trang nhã. Jeans giúp tiết chế sự trang trọng của áo tweed, trong khi loafer hoặc kitten heels có thể hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch.

Công thức denim-on-denim

Từng bị xem là công thức khó phối, denim-on-denim lại là lựa chọn thú vị nếu muốn tạo vẻ ngoài cá tính và có chút hoài cổ. Quần jeans kết hợp cùng sơ mi hoặc áo khoác denim tạo nên tổng thể đồng điệu nhưng không hề nhàm chán.

Để bản phối không trở nên nặng nề, bạn có thể chú ý đến sự khác biệt về sắc độ giữa áo và quần. Một đôi ankle boots hoặc túi xách da cũng đủ để tăng vẻ tinh tế cho tổng thể.

Denim-on-denim lại là lựa chọn thú vị nếu muốn tạo vẻ ngoài cá tính và có chút hoài cổ

Quần jeans và blouse

Nếu yêu thích vẻ nhẹ nhàng, nữ tính, áo blouse và quần jeans là công thức đáng thử. Sự mềm mại của blouse tạo nên đối trọng thú vị với vẻ khỏe khoắn, tối giản của denim.

Những thiết kế có bèo nhún, tay phồng hay cổ Peter Pan sẽ giúp bộ trang phục có thêm điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện. Khi kết hợp cùng một đôi Mary Janes, tổng thể càng trở nên duyên dáng, thanh lịch.

Điểm chung trong cách phối đồ của phụ nữ Pháp không nằm ở việc sở hữu thật nhiều trang phục mà ở khả năng tận dụng những món đồ cơ bản. Quần jeans, trench coat, blazer, tweed hay blouse đều là những thiết kế quen thuộc, nhưng khi được kết hợp khéo léo, chúng có thể tạo nên nhiều diện mạo khác nhau. Đây cũng chính là tinh thần khiến phong cách Pháp luôn được yêu thích: đơn giản, thanh lịch nhưng không bao giờ nhàm chán.