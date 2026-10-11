Văn Mai Hương bất ngờ đánh bại Tóc Tiên, Lan Ngọc tại 'Running Man Vietnam 2026'

Văn Mai Hương gây bất ngờ với thể lực và sự quyết tâm khi thực hiện thử thách. Ảnh: NSX

Tập 11 “Running Man Vietnam 2026” thu hút sự chú ý với sự góp mặt của ba khách mời Tóc Tiên, Trần Ngọc Vàng và Văn Mai Hương. Những thử thách vận động kết hợp đấu trí mang đến nhiều tình huống hài hước, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đội chơi.

Ngay từ khi xuất hiện, các khách mời đã thể hiện những cá tính khác nhau. Tóc Tiên nhập cuộc tự tin nhờ kinh nghiệm tham gia chương trình, trong khi Trần Ngọc Vàng tuyên bố không tin tưởng bất kỳ ai ngoài bản thân. Văn Mai Hương lại gây cười bằng những màn tương tác với Anh Tú Atus khi cả hai được xếp chung Đội Hồng.

Dù liên tục có những màn tranh luận hài hước, Văn Mai Hương và Anh Tú Atus vẫn phối hợp khá ăn ý trong các thử thách đầu tiên. Giọng ca Mưa tháng Sáu không chỉ tích cực tham gia những trò chơi vận động mà còn cho thấy khả năng phản ứng nhanh trước các câu hỏi trí tuệ, giúp đội tích lũy xu và những manh mối quan trọng.

Điểm nhấn của tập phát sóng nằm ở vòng xé bảng tên, khi yếu tố thợ săn và gián điệp khiến các thành viên liên tục nghi ngờ lẫn nhau. Những liên minh được hình thành rồi nhanh chóng tan rã, đẩy cuộc chơi vào hàng loạt tình huống khó đoán.

Trong khi các thành viên có lợi thế thể lực như Trần Ngọc Vàng, Quang Tuấn và Liên Bỉnh Phát liên tục đối đầu, Văn Mai Hương lựa chọn chiến thuật thận trọng hơn.

Thay vì sớm tham gia những cuộc giằng co, nữ ca sĩ chủ động quan sát, thu thập thông tin và tránh các tình huống bất lợi. Cách chơi này giúp cô bảo toàn thể lực, đồng thời chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công.

Khi các đối thủ dần xuống sức, Văn Mai Hương bất ngờ tăng tốc. Cô lần lượt loại Tóc Tiên và Quang Tuấn, trở thành người giành chiến thắng cuối cùng.

Trấn Thành cùng các nghệ sĩ mang đến những tình huống hài hước trong “Running Man Vietnam 2026”. Ảnh: NSX

Màn thể hiện của nữ ca sĩ khiến các thành viên “Running Man Vietnam” không khỏi ngỡ ngàng. Từ một khách mời không được đánh giá nổi bật về sức mạnh, Văn Mai Hương đã tận dụng khả năng quan sát và sự quyết đoán để vượt qua những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Đáng chú ý, tập phát sóng còn đánh dấu cuộc hội ngộ giữa Văn Mai Hương và Trấn Thành sau khi cả hai hợp tác trong bộ phim điện ảnh Thỏ ơi!.

Trong tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn, Văn Mai Hương đảm nhận vai Hải Lan, đóng cặp cùng diễn viên Quốc Anh. Đây là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với điện ảnh, nhưng cô đã nhận được những đánh giá tích cực về lối diễn xuất tự nhiên và khả năng thể hiện tâm lý nhân vật.

Trước đó, Trấn Thành từng dành nhiều lời khen cho tư duy nghệ thuật và khả năng cảm nhận nhân vật của Văn Mai Hương. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 430 tỉ đồng, góp phần giúp nữ ca sĩ ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.