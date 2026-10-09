Điều gì đang thay đổi tại một Trạm Y tế ?

Trao đổi với phóng viên ThS.BS Nguyễn Quốc Tuấn – Ủy viên BCH Đảng bộ phường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trạm Y tế phường Cầu Giấy; Chủ nhiệm CLB Giám đốc các Trạm y tế thuộc thành phố Hà Nội về quá trình triển khai mô hình. Từ câu chuyện ứng dụng công nghệ, điều được quan tâm hơn cả là: Công nghệ đã thực sự thay đổi công việc của cán bộ y tế và trải nghiệm của người dân như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Trạm Y tế phường đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của Trạm với Đoàn giám sát của Quốc hội.

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, mô hình “Trạm Y tế thông minh” được triển khai từ thời điểm nào và bước đầu mang lại những hiệu quả gì?

ThS.BS Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trạm Y tế phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội:

Trạm Y tế phường Cầu Giấy được Thành phố và Sở Y tế tin tưởng lựa chọn triển khai thí điểm mô hình “Trạm Y tế thông minh” từ cuối năm 2025. Sau quá trình chuẩn bị về hạ tầng, giải pháp công nghệ và quy trình vận hành, mô hình chính thức ra mắt ngày 12/8/2026.

Hiệu quả bước đầu được thể hiện ngay trong những công việc hằng ngày. Với trung bình khoảng 250 lượt khám mỗi ngày, nếu thông tin vẫn được xử lý theo phương thức thủ công thì việc nhập liệu, tìm kiếm hồ sơ, tổng hợp kết quả sẽ tạo áp lực không nhỏ cho cán bộ y tế.

Khi các hệ thống được kết nối, thông tin khám bệnh, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ tập trung hơn, giúp giảm thao tác nhập liệu, thuận tiện tra cứu và hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám, theo dõi người bệnh. Đối với người dân, các tiện ích như đăng ký khám trực tuyến, lấy số tự động, tiếp cận kết quả khám trên môi trường điện tử đang từng bước tạo nên một trải nghiệm mới.

PHÓNG VIÊN: Vậy đâu là điểm khác biệt nổi bật nhất của “Trạm Y tế thông minh” so với mô hình truyền thống?

ThS.BS Nguyễn Quốc Tuấn:

Điểm khác biệt không chỉ nằm ở việc có thêm máy móc hay phần mềm, mà quan trọng hơn là thay đổi cách thức tổ chức công việc và sử dụng thông tin sức khỏe. Tại Cầu Giấy, phần mềm quản lý khám chữa bệnh được kết nối với hệ thống xét nghiệm và lưu trữ hình ảnh. Trạm Y tế triển khai bệnh án điện tử, Sổ Y bạ điện tử, thiết bị đăng ký khám, lấy số tự động và hệ thống gọi số tự động.

Đặc biệt, hiện nay Trạm đã gần như loại bỏ hoàn toàn giấy tờ truyền thống khi người dân đến khám. Nhưng với chúng tôi, công nghệ không phải mục tiêu cuối cùng. Mỗi giải pháp đưa vào sử dụng đều phải trả lời được những câu hỏi rất thực tế: Người dân có thuận tiện hơn không? Bác sĩ có dễ dàng xem lại kết quả cũ không? Cán bộ y tế có giảm được việc nhập đi nhập lại thông tin không? Nếu công nghệ không giải quyết được những vấn đề đó thì chuyển đổi số chưa thực sự có ý nghĩa.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Trần Thị Nhị Hà làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Cầu Giấy (TP. Hà Nội) và Đoàn đã khảo sát thực tế cơ sở vật chất và hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Cầu Giấy.

PHÓNG VIÊN: Công nghệ đã thay đổi công việc của cán bộ y tế như thế nào?

ThS.BS Nguyễn Quốc Tuấn:

Thay đổi rõ nhất là khả năng khai thác và chia sẻ thông tin người bệnh. Từ khâu tiếp đón, đăng ký, lấy số đến khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và quản lý hồ sơ, dữ liệu được kết nối giúp các bộ phận phối hợp thuận tiện hơn. Bệnh án điện tử giúp bác sĩ có thể xem lại tiền sử, kết quả khám và các kết quả cận lâm sàng đã thực hiện tại Trạm. Cán bộ cũng giảm dần việc lưu giữ, tìm kiếm hồ sơ giấy.

Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu cao hơn: thông tin phải chính xác, đầy đủ, đúng người, đúng thời điểm. Vì vậy, đào tạo kỹ năng và thống nhất quy trình là nhiệm vụ phải được duy trì thường xuyên.

PHÓNG VIÊN: Mục tiêu lớn nhất của mô hình trong thời gian tới là gì?

ThS.BS Nguyễn Quốc Tuấn:

Mục tiêu cuối cùng vẫn là người dân được chăm sóc sức khỏe thuận tiện, liên tục và có chất lượng ngay tại địa bàn. Dữ liệu sức khỏe được tích lũy qua các lần khám sẽ giúp Trạm từng bước theo dõi sức khỏe người dân lâu dài, hỗ trợ quản lý bệnh mạn tính, chủ động phát hiện nguy cơ và góp phần nhận diện mô hình bệnh tật tại địa phương. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các hệ thống đã triển khai, bảo đảm vận hành ổn định, dữ liệu chính xác và an toàn; đồng thời chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và những người chưa quen sử dụng công nghệ.

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, để mô hình “Trạm Y tế thông minh” vận hành bền vững và tiếp tục nhân rộng hiệu quả, vai trò chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Cầu Giấy cũng như sự phối hợp của các đoàn thể địa phương có ý nghĩa quyết định như thế nào?

ThS.BS Nguyễn Quốc Tuấn:

Thời gian vưa qua, Đảng ủy và UBND phường Cầu Giấy luôn xác định: Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc triển khai thí điểm mô hình “Trạm Y tế thông minh” không đơn thuần là một dự án ứng dụng công nghệ, mà là sự cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch chuyển đổi số của UBND phường.

Vì vậy, trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và UBND phường, Trạm Y tế tiếp tục tập trung vào các định hướng lớn, trong đó trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy và chính quyền phường. Tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Trạm Y tế với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các Tổ dân phố trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân (đặc biệt là người cao tuổi, đối tượng chính sách) tiếp cận và ứng dụng các tiện ích y tế số. Chúng tôi tin tưởng UBND phường sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo và bố trí các nguồn lực về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm tính an toàn, an ninh thông tin đối với hệ thống dữ liệu y tế.

Cùng với đó, Trạm Y tế phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ, y bác sĩ vừa giỏi về chuyên môn, vừa thành thạo về công nghệ, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số y tế cơ sở. Chú trọng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên và cán bộ, viên chức.

Đặc biệt, Trạm Y tế phường sẽ triển khai gắn chuyển đổi số y tế với chương trình quản lý sức khỏe toàn dân. UBND phường chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan số hóa 100% hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh BHYT, quản lý tốt các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, đái tháo đường...), tiến tới mỗi người dân phường Cầu Giấy đều có một Sổ y bạ điện tử được cập nhật liên tục.

Phóng viên: Xin cám ơn ông./.

Bởi một “Trạm Y tế thông minh” không được đo bằng số lượng phần mềm hay thiết bị được đưa vào sử dụng. Giá trị của mô hình phải được đo bằng sự thuận tiện của người dân, thời gian chờ được rút ngắn, công việc của cán bộ được tối ưu và quan trọng nhất – người dân cảm nhận được sự thay đổi mỗi lần đến Trạm. Từ một trạm y tế cơ sở, Cầu Giấy đang từng bước hình thành một phương thức chăm sóc sức khỏe mới: dữ liệu được kết nối – quy trình được đổi mới – công nghệ đồng hành cùng con người – và người dân luôn là trung tâm.