Ngành xe: Doanh nghiệp tăng liên kết để chuyển đổi xanh

Đại biểu tham quan nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy điện Dat Bike. Ảnh: TG

Liên kết trong chuỗi giá trị mới

Nhận định về các phương tiện giao thông trong tương lai, ông Chu Quang Thái, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA), nhận định nhu cầu phương tiện vẫn duy trì, nhưng cơ cấu sản phẩm đang thay đổi, với phương tiện điện ngày càng chiếm vị trí đáng kể.

Theo ông Thái, ngành phương tiện đang hình thành chuỗi giá trị rộng hơn, kết nối xe điện với pin, năng lượng, hạ tầng sạc, công nghệ điều khiển, dữ liệu và dịch vụ sau bán hàng. Việc tự xây dựng toàn bộ hệ sinh thái đặt ra khó khăn, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực hạn chế.

Trước thực tế đó, chương trình “VAMOBA Future Mobility 2030” đã ra đời nhằm hướng tới kết nối doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức đào tạo và đối tác công nghệ. Đại diện VAMOBA cho biết, đơn vị đã tham gia trao đổi, góp ý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đăng kiểm phương tiện. Cùng với phát triển hội viên, hiệp hội triển khai xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm và hợp tác trong nước, quốc tế, từng bước tiếp cận các lĩnh vực liên quan đến phương tiện điện.

Tại Đại hội IV, ông Phạm Cường, Chủ tịch VAMOBA cho biết, hiệp hội sẽ hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu, thiết kế sản phẩm phù hợp thị trường, đồng thời phản ánh tiếng nói doanh nghiệp tới cơ quan quản lý.

Trong đó, các nội dung về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đăng kiểm phương tiện được xác định là những lĩnh vực hoạt động chuyên môn đáng chú ý. Bên cạnh đó, hiệp hội từng bước tiếp cận những lĩnh vực mới của ngành công nghiệp giao thông, trong đó có phương tiện sử dụng năng lượng điện.

Lãnh đạo hiệp hội trao chứng nhận cho hội viên mới. Ảnh: TG

Gắn hoạt động hỗ trợ với nhu cầu doanh nghiệp

Để tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên và nâng cao tính thiết thực trong hỗ trợ doanh nghiệp, nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, VAMOBA tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, tiếp nhận ý kiến hội viên và nhìn lại hoạt động đầu nhiệm kỳ IV (2025- 2030). Với nội dung “Tôi muốn - Tôi góp”, doanh nghiệp có thể nêu mong muốn được hỗ trợ, đồng thời chia sẻ khả năng đóng góp nguồn lực cho hoạt động chung.

Trước đó, VAMOBA đã triển khai chuỗi hoạt động về giao thông xanh tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Diễn đàn quốc tế xe điện, pin - lưu trữ và hạ tầng sạc Việt Nam tập trung vào thị trường xe điện, cơ hội hình thành chuỗi giá trị mới, công nghệ pin và giải pháp quản lý năng lượng.

Chủ tịch Phạm Cường nhấn mạnh vai trò của hệ sinh thái kết nối phương tiện, năng lượng và công nghệ, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận giải pháp phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cùng trong chuỗi hoạt động, Techfuture2026 tạo không gian giới thiệu công nghệ và tìm kiếm đối tác.

Theo VAMOBA, các hoạt động hợp tác hướng tới đưa nguồn lực và công nghệ mới đến gần doanh nghiệp. Thông qua các diễn đàn, hiệp hội mong muốn tăng cường trao đổi giữa doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác và cơ quan quản lý; ghi nhận những vấn đề từ thực tiễn thị trường để thúc đẩy giải pháp phù hợp cho quá trình chuyển đổi xanh.