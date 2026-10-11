Buồng lái tiêm kích F-16V được 'lột xác' như thế nào?

Điểm khác biệt dễ nhận thấy trong buồng lái tiêm kích F-16V là màn hình trung tâm độ phân giải cao Center Pedestal Display (CPD).

Màn hình có kích thước 6 x 8 inch, tương đương 15,2 x 20,3 cm, hiển thị hình ảnh từ radar AESA và các cảm biến khác. Phi công có thể sử dụng bản đồ màu, phóng to hình ảnh và chuyển đổi thông tin giữa các màn hình.

Hệ thống điện tử hàng không của tiêm kích F-16V cũng được nâng cấp mạnh. Máy tính nhiệm vụ dạng mô-đun mới có năng lực xử lý cao hơn, trong khi đường truyền dữ liệu dung lượng lớn giúp các hệ thống trên máy bay trao đổi thông tin nhanh hơn.

Nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết cấu hình tiêm kích F-16V được xây dựng xoay quanh radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA), hệ thống điện tử hàng không hiện đại, màn hình độ phân giải cao và đường truyền dữ liệu tốc độ cao.

Những nâng cấp này cho phép phi công tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn trên cùng một nền tảng.

Dữ liệu từ radar, thiết bị chỉ thị mục tiêu và các cảm biến có thể được hiển thị trên màn hình để tạo ra bức tranh tác chiến trực quan hơn.

Đây là thay đổi quan trọng so với cách phi công phải theo dõi nhiều nguồn thông tin riêng biệt trên những cấu hình tiêm kích F-16 cũ.

F-16V cũng có khả năng tích hợp thiết bị hiển thị gắn trên mũ. Hệ thống này cho phép thông tin và dữ liệu mục tiêu được đưa tới hướng nhìn của phi công.

Khi kết hợp với cảm biến và vũ khí phù hợp, phi công có thể nhanh chóng chỉ thị mục tiêu mà không nhất thiết phải hướng toàn bộ máy bay về phía mục tiêu.

Một thành phần quan trọng khác là liên kết dữ liệu chiến thuật Link 16. Hệ thống này cho phép tiêm kích F-16V trao đổi dữ liệu chiến thuật với các nền tảng tương thích, qua đó mở rộng lượng thông tin mà phi công có thể tiếp nhận ngoài những gì radar của chính máy bay phát hiện.

Vì vậy, cuộc nâng cấp tiêm kích F-16V không chỉ nằm ở một radar mới. Buồng lái được tổ chức lại để biến dữ liệu từ nhiều cảm biến thành thông tin dễ quan sát và xử lý hơn.

Trong tác chiến hiện đại, khả năng nhận biết tình huống trở thành một phần quan trọng của sức mạnh máy bay, bên cạnh tốc độ, vũ khí và khả năng cơ động.