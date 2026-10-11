5 tiêu chí cần biết trước khi mua đồng hồ chạy bộ, người mới rất dễ chọn sai

Dưới đây là những tiêu chí quan trọng không nên bỏ qua khi mua đồng hồ chạy bộ.

GPS tích hợp: Tính năng gần như không thể thiếu

Nếu thường xuyên chạy ngoài trời, GPS tích hợp là một trong những tiêu chí nên ưu tiên đầu tiên. Tính năng này cho phép đồng hồ ghi nhận quãng đường, tốc độ và lộ trình mà không cần mang theo điện thoại.

Với người mới, một mẫu có GPS ổn định đã đáp ứng tốt nhu cầu theo dõi cơ bản, đặc biệt khi chạy ở công viên, đường phố hoặc khu vực tương đối thoáng. Nếu thường chạy giữa các tòa nhà cao tầng hoặc nơi có nhiều cây, nên cân nhắc thiết bị hỗ trợ nhiều hệ thống định vị như GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou hay QZSS.

Tuy nhiên, càng nhiều hệ thống định vị không đồng nghĩa GPS chắc chắn chính xác hơn. Khả năng bắt tín hiệu, duy trì kết nối và thuật toán xử lý dữ liệu cũng ảnh hưởng đến kết quả quãng đường và pace.

Theo dõi nhịp tim để biết có chạy “quá sức” không

Với người mới, kiểm soát cường độ tập luyện đôi khi khó hơn việc duy trì một tốc độ cố định. Cảm biến nhịp tim trên cổ tay có thể cung cấp thêm dữ liệu để người chạy biết cơ thể đang hoạt động ở mức nào.

Cảm biến quang học phía sau đồng hồ sử dụng ánh sáng để ghi nhận sự thay đổi lưu lượng máu dưới da và ước tính nhịp tim. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi cách đeo, độ ôm của dây, chuyển động cổ tay hoặc đặc điểm cơ thể.

Do đó, nên đeo đồng hồ vừa khít, để cảm biến tiếp xúc ổn định với da. Với nhu cầu chạy cơ bản, cảm biến nhịp tim cổ tay thường đã đủ dùng. Người tập luyện chuyên sâu hoặc cần dữ liệu ổn định hơn khi vận động mạnh có thể cân nhắc mẫu hỗ trợ dây đeo ngực.

Khi mua đồng hồ chạy bộ, bạn cần lưu ý chọn loại phù hợp với nhu cầu vận động

Màn hình phải dễ nhìn

Một chiếc đồng hồ chạy bộ có nhiều dữ liệu nhưng màn hình khó đọc cũng không mang lại nhiều giá trị khi chạy. Người mới nên ưu tiên khả năng hiển thị rõ các thông tin quan trọng như thời gian, quãng đường, pace và nhịp tim.

Kích thước mặt khoảng 40 - 46 mm có thể xem là mốc tham khảo để cân bằng giữa khả năng đọc dữ liệu và cảm giác đeo. Mặt lớn tạo thêm không gian hiển thị nhiều thông tin, trong khi mặt nhỏ thường gọn nhẹ hơn.

Ngoài kích thước, nên chú ý độ sáng ngoài trời và khả năng tùy chỉnh giao diện chạy. Một mẫu cho phép lựa chọn những trường dữ liệu cần thiết sẽ thuận tiện hơn khi tập luyện.

Đừng chỉ nhìn dung lượng pin

Pin là yếu tố dễ bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng. Khi so sánh, cần phân biệt thời lượng sử dụng thông thường với thời gian hoạt động khi bật GPS liên tục, bởi GPS và các cảm biến có thể tiêu thụ nhiều năng lượng hơn.

Với người chạy khoảng 3 - 5 buổi mỗi tuần, thời lượng sử dụng thông thường từ khoảng 7 ngày là một mốc tham khảo hợp lý. Đồng hồ cũng cần có thời gian hoạt động GPS đủ cho các buổi chạy.

Dung lượng pin cao hơn chưa chắc đồng nghĩa với thời gian sử dụng dài hơn. Màn hình, GPS, cảm biến nhịp tim, kết nối Bluetooth và hệ điều hành đều ảnh hưởng đến mức tiêu thụ điện.

Thiết kế nhẹ, vừa tay và không gây vướng

Khi chạy, một chiếc đồng hồ chạy bộ quá nặng hoặc cồng kềnh có thể nhanh chóng trở thành điểm gây khó chịu. Người mới có thể tham khảo mức trọng lượng khoảng 30 - 50 g nếu ưu tiên cảm giác nhẹ tay, nhưng cần xem xét đồng thời kích thước thân máy và dây đeo.

Dây silicone là lựa chọn phổ biến nhờ mềm, nhẹ, dễ vệ sinh và phù hợp với môi trường nhiều mồ hôi. Fluoroelastomer cũng là lựa chọn đáng cân nhắc nếu ưu tiên cảm giác mịn và khả năng ít bám bẩn.

Ngoài ra, đồng hồ chống nước từ 5 ATM sẽ phù hợp hơn với người thường xuyên chạy ngoài trời, nơi thiết bị có thể tiếp xúc với mồ hôi hoặc mưa. Tuy nhiên, 5 ATM không có nghĩa thiết bị phù hợp với mọi hoạt động dưới nước, vì vậy vẫn cần kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất.