Tính năng mới trên Google Maps có thể giúp tài xế tiết kiệm chi phí

Google Maps đã tích hợp dữ liệu giá nhiên liệu từ chương trình Fuel Finder của chính phủ Anh, cho phép người dùng dễ dàng xem giá xăng dầu cập nhật trong vòng 30 phút khi thay đổi. Tính năng này được đánh giá sẽ giúp tài xế tiết kiệm chi phí khi lựa chọn trạm xăng phù hợp.

Hình minh họa tính năng mới trên Google Maps giúp tài xế tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Ảnh: Yahoo

Tính năng mới trên Google Maps tại Anh cho phép người dùng xem giá nhiên liệu cập nhật gần như thời gian thực khi tra cứu thông tin về các trạm xăng. Dữ liệu này được cung cấp từ chương trình Fuel Finder do chính phủ Anh triển khai, yêu cầu các trạm xăng phải báo giá nhiên liệu trong vòng 30 phút sau khi có sự thay đổi.

Trước đây, các ứng dụng như Waze đã cho phép người dùng tự báo cáo giá nhiên liệu, nhưng việc tích hợp dữ liệu chính thức từ Fuel Finder giúp Google Maps có thể cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy hơn. Người dùng chỉ cần chạm vào tên trạm xăng trên bản đồ để xem giá xăng không chì và các loại nhiên liệu khác.

Mục tiêu của tính năng này là giúp tài xế dễ dàng tìm được trạm xăng có giá nhiên liệu thấp nhất trong khu vực, từ đó tiết kiệm chi phí khi đổ xăng. Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn còn tồn tại như việc ưu tiên hiển thị giá xăng không chì mặc dù người dùng có thể sử dụng các loại nhiên liệu khác như diesel.

Trong quá trình thử nghiệm, một số trạm xăng như Costco không thể hiển thị giá do lỗi kết nối, cho thấy tính năng vẫn cần được hoàn thiện thêm. Dù vậy, phản hồi từ cộng đồng người dùng trên các diễn đàn như Reddit khá tích cực, với ước tính người dùng có thể tiết kiệm được khoảng 40 bảng Anh mỗi năm nhờ thông tin giá nhiên liệu minh bạch hơn.

Ngoài ra, khi tìm kiếm bằng giọng nói, Google Maps cũng có thể hiển thị danh sách các trạm xăng kèm giá nhiên liệu, trong khi thao tác chọn trực tiếp trên ứng dụng đôi khi chưa hiển thị đầy đủ giá. Điều này cho thấy Google vẫn đang cải tiến giao diện và trải nghiệm người dùng cho tính năng mới.

Việc tích hợp giá nhiên liệu vào Google Maps là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng quản lý chi phí đi lại, đặc biệt trong bối cảnh giá xăng dầu tại Anh đang ở mức cao kỷ lục. Tính năng này cũng góp phần nâng cao tính cạnh tranh giữa các trạm xăng thông qua việc công khai giá cả minh bạch.