Trẻ em không phải là đối tượng cấm, mà chúng ta có trách nhiệm phải tạo ra vùng an toàn cho trẻ em

Đặt giới hạn cho nền tảng công nghệ, không tước đi quyền số của trẻ em

Chia sẻ bên lề sự kiện khởi động Chiến dịch “Không Một Mình”, Thượng tá Nguyễn Tiến Cường - Trưởng phòng 1 - Cục An ninh mạng - Bộ Công an cho biết, lâu nay, có những hiểu lầm phổ biến về việc cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Theo Đại diện Cục An ninh mạng, tiếp cận thông tin và không gian mạng là quyền của trẻ em và pháp luật không coi trẻ em là đối tượng bị cấm.

Cách hiểu “cấm” thực chất là sự viết tắt thiếu chuẩn xác. Về bản chất, các quy định pháp lý hướng tới việc đặt ra giới hạn trách nhiệm đối với các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ. Các nền tảng xuyên biên giới bắt buộc phải kiểm duyệt độ tuổi, tích hợp các tính năng bảo vệ riêng biệt dành cho trẻ em thay vì mặc định coi tài khoản của các em như tài khoản người lớn. Trách nhiệm của người lớn không phải là ngăn cấm hay cách ly, mà là cùng tạo dựng một môi trường kỹ thuật số an toàn để trẻ em phát triển toàn diện.

“Kết nối không tổn thương” - điểm nhấn mới của Chiến dịch năm 2026

Bên cạnh khía cạnh pháp lý, Thượng tá Nguyễn Tiến Cường cho biết Chiến dịch “Không Một Mình” đánh dấu bước chuyển mình quan trọng so với mùa đầu tiên. Nếu như năm 2025, chiến dịch tập trung nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn tội phạm nguy hiểm như bắt cóc online, thì năm nay, ban tổ chức hướng tới diện nguy cơ rộng lớn và phức tạp hơn: các hành vi xâm hại trực tuyến ẩn mình và những hội nhóm lệch chuẩn.

Trưởng phòng 1 Cục An ninh mạng phân tích, trên không gian mạng, ranh giới giữa vô tình và cố ý rất mong manh. Đôi khi chỉ một nút nhấn thích, một lượt chia sẻ hay một dòng bình luận thiếu suy nghĩ cũng có thể biến một học sinh vô tình thành kẻ xâm hại, gây ra tổn thương cho bạn bè.

Do đó, chiến dịch năm nay nhấn mạnh thông điệp hai chiều: Kết nối để bảo vệ- “Kết nối không tổn thương”. Trước thực tế không gian mạng đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống, sự kết nối chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chính là nền tảng cốt lõi giúp các em hình thành thói quen ứng xử văn minh trong thế giới số.

Thiết lập “mạng lưới” kết nối trực tiếp nhà trường với lực lượng an ninh mạng

Thượng tá Nguyễn Tiến Cường cho biết ban tổ chức chiến dịch Không Một Mình - Kết nối không tổn thương đang triển khai mô hình đào tạo kỹ năng số chuyên sâu cho đội ngũ giáo viên và cán bộ tư vấn tâm lý học đường. Mục tiêu chiến lược là mỗi trường sẽ có ít nhất một giáo viên được huấn luyện bài bản để trở thành “chuyên gia an toàn số” tại chỗ. Quan trọng hơn, mạng lưới giáo viên này sẽ được kết nối trực tiếp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo và không gian mạng biến đổi từng ngày, cơ chế kết nối trực tiếp này sẽ giúp các nhà trường cập nhật tức thời các phương thức phòng ngừa mới, đồng thời xử lý kịp thời các tình huống rủi ro phát sinh ngay từ môi trường học đường.

Đánh giá cao sự chủ động đồng hành cùng chiến dịch của nhiều trường trên cả nước, Đại diện Cục An ninh mạng tin tưởng rằng khi kiến thức an toàn số được bồi đắp thường xuyên, cùng sự chung tay của cả cộng đồng, trẻ em Việt Nam sẽ luôn được bảo vệ an toàn trên hành trình khám phá thế giới số.