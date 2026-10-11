Apple chốt lịch ra mắt sản phẩm mới

Apple tổ chức sự kiện mang tên "Welcome home" (Chào mừng về nhà) vào ngày 13/10.

Lịch tháng 10 sôi động

Theo thông tin mới nhất, Apple sẽ giới thiệu các sản phẩm mới vào ngày 13/10, chính thức mở bán iPhone Duo từ ngày 23/10 và có thể tiếp tục công bố thêm nhiều thiết bị vào ngày 27/10.

Dưới đây là 6 mốc thời gian đáng chú ý của Apple trong tháng 10:

Ngày 12/10: Người dùng có thể chuẩn bị cho việc đặt trước iPhone Duo.

Ngày 13/10: Apple tổ chức sự kiện mang tên "Welcome home" (Chào mừng về nhà), dự kiến giới thiệu trung tâm điều khiển nhà thông minh hoàn toàn mới, loa HomePod mini thế hệ mới và Apple TV 4K.

Ngày 16/10: Apple bắt đầu nhận đặt trước iPhone Duo từ 19h theo giờ Việt Nam.

Ngày 23/10: iPhone Duo chính thức lên kệ.

Ngày 27/10: Theo các nguồn tin, Apple có thể tiếp tục giới thiệu loạt sản phẩm mới, gồm MacBook Pro thiết kế lại với màn hình OLED cảm ứng, iPad mini màn hình OLED, MacBook Pro 14 inch sử dụng chip M6 và iMac trang bị chip M6. Tuy nhiên, hãng chưa chính thức xác nhận sự kiện này.

Ngày 30/10: iPhone Duo tiếp tục được mở bán tại 28 quốc gia và khu vực khác.

Bên cạnh kế hoạch ra mắt phần cứng, Apple xác nhận iPhone Duo sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành iOS 27.1 khi xuất xưởng. Trong khi đó, bản cập nhật iOS 27.2 cũng được kỳ vọng phát hành rộng rãi ngay trong tháng 10.

Ngoài ra, Apple còn có kế hoạch tung ra phiên bản Mac Studio với dung lượng RAM lên tới 512 GB vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, thời điểm phát hành cụ thể của sản phẩm này vẫn chưa được công bố.

Nếu những thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, tháng 10 sẽ chứng kiến đợt ra mắt sản phẩm quy mô lớn của Apple, trải rộng từ điện thoại gập, máy tính Mac, máy tính bảng đến các thiết bị phục vụ hệ sinh thái nhà thông minh.

Apple mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh

Theo thông tin được MacRumors tổng hợp, đợt ra mắt sản phẩm ngày 13/10 của Apple có thể tập trung vào các thiết bị phục vụ không gian sống. Những sản phẩm được đồn đoán gồm một thiết bị điều khiển nhà thông minh hoàn toàn mới, Apple TV 4K phiên bản nâng cấp và HomePod mini thế hệ tiếp theo. Apple chưa xác nhận danh sách sản phẩm cụ thể cũng như hình thức công bố. Hiện vẫn chưa rõ hãng sẽ tổ chức sự kiện trực tuyến hay chỉ đăng thông cáo báo chí.

Thiết bị trung tâm nhà thông minh mới của Apple được đồn đoán có màn hình khoảng 6 inch, hỗ trợ điều khiển các thiết bị trong gia đình (Ảnh: 9to5Mac).

Một số đại diện truyền thông đã nhận được lời mời tham dự chương trình mang tên “Apple Experience” tại khu Tribeca, New York, vào lúc 9h sáng ngày 13/10 theo giờ địa phương. Khách mời được cho là sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm những sản phẩm mới được giới thiệu.

Sản phẩm đáng chú ý nhất trong các tin đồn là thiết bị điều khiển nhà thông minh mới, được mô tả như sự kết hợp giữa iPad và HomePod. Thiết bị được cho là sở hữu màn hình vuông khoảng 6 inch, phục vụ nhiều thành viên trong gia đình với các tính năng như điều khiển thiết bị nhà thông minh, gọi FaceTime, xem video, cập nhật tin tức, theo dõi thời tiết và lịch trình. Sản phẩm dự kiến tích hợp Siri với các tính năng AI, trong đó điều khiển bằng giọng nói sẽ là phương thức tương tác chủ đạo.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple có thể phát triển hai phiên bản: một mẫu gắn tường và một mẫu có đế loa hình bán cầu, gợi nhớ đến thiết kế iMac G4. Thiết bị cũng được cho là có camera và cảm biến hiện diện để nhận biết người đang ở trong phòng. Từ đó, hệ thống có thể hiển thị giao diện cá nhân hóa với các ứng dụng và tiện ích phù hợp.

Mức giá dự kiến được đồn đoán vào khoảng 350 USD, nhưng Apple chưa xác nhận thông tin này.

Bên cạnh thiết bị nhà thông minh mới, HomePod mini và Apple TV 4K cũng được kỳ vọng xuất hiện trong đợt ra mắt lần này. HomePod mini thế hệ mới được cho là sẽ có thêm các tùy chọn màu sắc, chip kết nối N1 nhằm cải thiện Wi-Fi và Bluetooth, cùng bộ xử lý dòng S mạnh hơn để hỗ trợ các tính năng Siri AI. Trong khi đó, Apple TV 4K mới có thể được trang bị chip A19 hoặc A19 Pro, nâng cấp dung lượng RAM, sử dụng chip kết nối N1 và đi kèm Siri Remote được cải tiến.

Nếu những thông tin này chính xác, các nâng cấp sẽ tập trung vào hiệu năng xử lý, khả năng kết nối và tích hợp sâu hơn với hệ sinh thái nhà thông minh của Apple.

Tuy nhiên, cấu hình chính thức của cả hai thiết bị vẫn chưa được công bố.

Một khả năng khác được đề cập là sự xuất hiện của iPad mini thế hệ mới với màn hình OLED. Theo các tin đồn, thiết bị có thể được cải thiện khả năng chống nước, sử dụng chip nhanh hơn và lần đầu trang bị màn hình OLED trên dòng máy tính bảng cỡ nhỏ này. Dù vậy, thời điểm ra mắt iPad mini OLED vẫn chưa chắc chắn. Sản phẩm có thể xuất hiện trong đợt giới thiệu ngày 13/10, nhưng cũng có khả năng được Apple công bố vào một thời điểm khác.

Apple dự kiến giới thiệu sản phẩm mới vào ngày 13/10/2026. Danh sách thiết bị chính thức, giá bán và thời điểm lên kệ sẽ cần chờ thông báo trực tiếp từ hãng.