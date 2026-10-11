Tốc độ sản xuất hệ thống tên lửa Thundart sẽ gia tăng đột biến

Thông tin này được đăng tải trên blog Forces Operations sau khi phân tích dự thảo luật về ngân sách Pháp năm 2027.

Bộ Quốc phòng Pháp đang xem xét đẩy nhanh tiến độ đặt hàng và bàn giao đối với các bệ phóng và tên lửa. Điều này có thể bù đắp cho sự chậm trễ 6 tháng trong quyết định khởi động chương trình vào năm 2024 và giảm thiểu ảnh hưởng của sự thiếu hụt năng lực tạm thời.

Hiện tại, mục tiêu chính thức vẫn là "đến năm 2030", khi các tổ hợp LRU cần được loại bỏ do đã quá cao tuổi. Đồng thời các nhà sản xuất tuyên bố rằng họ có thể cung cấp khả năng tác chiến ban đầu vào năm 2029.

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường Thundart tại Triển lãm Eurosatory 2026.

Ngoài ra số lượng hệ thống cần thiết trong tài liệu mới đã thay đổi từ 26 thành “ít nhất 26” bệ phóng và 300 quả đạn. Tuy nhiên cho đến nay chỉ có một nửa số lượng cần thiết được ký hợp đồng, và đơn đặt hàng cho lô thứ hai gồm 13 hệ thống không được lên kế hoạch cho năm 2027.

Tổng số lượng hiện có vẫn còn xa so với nhu cầu của Lực lượng Lục quân Pháp và mục tiêu đã đề ra trong luật quy hoạch quân sự sửa đổi: trang bị cho 3 tiểu đoàn và mua tới 52 bệ phóng.

Hệ thống Thundart đang được phát triển để thay thế cho tổ hợp pháo phản lực phóng loạt LRU đã cũ, được Pháp tạo ra bằng cách trang bị cho hệ thống M270 MLRS mua từ Mỹ hệ thống điều khiển hỏa lực EFCS được nâng cấp, cơ chế dẫn đường mới và thiết bị liên lạc hiện đại.

Theo Militarnyi