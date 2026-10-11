Cách KF-21 từ tiêm kích không đối không trở thành nền tảng đa nhiệm

Một chiếc tiêm kích hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng khung thân hay động cơ. Khả năng tích hợp vũ khí mới là thứ quyết định phần lớn giá trị tác chiến của chiếc máy bay này.

Với KF-21 Boramae, Hàn Quốc lựa chọn cách phát triển theo từng giai đoạn. Block I tập trung vào năng lực không đối không, trong khi Block II mở rộng sang các nhiệm vụ không đối đất.

Trong nhóm vũ khí không đối không, đáng chú ý nhất là tên lửa Meteor do MBDA phát triển. Đây là tên lửa không đối không tầm xa sử dụng động cơ phản lực dòng thẳng, được thiết kế để duy trì năng lượng trong phần lớn hành trình.

KF-21 đã thực hiện thử nghiệm tách Meteor khỏi máy bay vào tháng 3/2023. Đây là một trong những bước kiểm tra quan trọng để tích hợp vũ khí không đối không tầm xa cho tiêm kích Hàn Quốc.

Ở cự ly ngắn, tiêm kích KF-21 được tích hợp tên lửa không đối không AIM-2000 IRIS-T do Đức phát triển. Tên lửa sử dụng đầu dò hồng ngoại và được thiết kế cho khả năng cơ động cao trong không chiến tầm gần.

Tiêm kích KF-21 đã thực hiện thử nghiệm tách AIM-2000 vào tháng 4/2023. Các hình ảnh thử nghiệm cho thấy máy bay mang cả Meteor và IRIS-T trong cùng một đợt thử nghiệm vũ khí.

Tiêm kích KF-21 cũng được trang bị pháo hàng không và có khả năng mang nhiều loại bom, vũ khí dẫn đường trong quá trình phát triển năng lực không đối đất.

Tuy nhiên, đây là phần cần phân biệt rõ giữa khả năng thiết kế, khả năng đang thử nghiệm và loại vũ khí đã được phê chuẩn đưa vào sử dụng.

Đến năm 2026, DAPA cho biết tiêm kích KF-21 đã hoàn tất đánh giá đối với năng lực cơ bản và không đối không của Block I, còn năng lực không đối đất tiếp tục được bổ sung.

Đáng chú ý hơn là tham vọng xây dựng hệ sinh thái vũ khí nội địa. Hàn Quốc đang phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm xa trong nước để trang bị cho KF-21.

Tháng 9/2025, DAPA phê duyệt kế hoạch phát triển tên lửa không đối không tầm xa trong giai đoạn 2026-2033.

Ở nhóm không đối đất, Hàn Quốc cũng đang phát triển tên lửa không đối đất tầm xa dành cho KF-21.

Tháng 6/2025, chương trình đã hoàn thành thử nghiệm an toàn khi tách khỏi máy bay thử nghiệm và chuyển sang các bước thử nghiệm bay tiếp theo. DAPA cho biết loại tên lửa này được phát triển để đánh phá các mục tiêu quan trọng ở sâu trong khu vực đối phương.

Tên lửa chống hạm siêu âm cũng nằm trong định hướng phát triển vũ khí cho KF-21, nhưng đến năm 2025 chương trình vẫn đang trong quá trình đánh giá tính khả thi. Vì vậy, chưa nên coi đây là vũ khí đã sẵn sàng trên KF-21.

Sự khác biệt giữa Block I và Block II vì thế không chỉ nằm ở phần mềm hay thiết bị điện tử. Nó còn thể hiện cách Hàn Quốc từng bước mở rộng "hệ vũ khí" của KF-21, từ một tiêm kích chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ không đối không thành nền tảng đa nhiệm có thể tấn công mục tiêu trên không, trên biển và trên mặt đất.