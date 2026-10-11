[Video] Nâng cao hiệu quả thực chất từ chuyển đổi số du lịch
Trong khuôn khổ chương trình kích cầu “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”, Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số du lịch Phú Thọ - Từ định hướng hạ tầng đến nền tảng và hiệu quả thực chất”.
Tại tọa đàm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lân nhấn mạnh, chuyển đổi số du lịch cần tập trung vào ba nội dung trọng tâm gồm: phát triển hạ tầng số và quản trị thông minh; số hóa sản phẩm, quảng bá điểm đến; ứng dụng dữ liệu, hệ thống quản trị quan hệ khách hàng và trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc, phát triển khách hàng. Đây là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, mở rộng thị trường, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-nang-cao-hieu-qua-thuc-chat-tu-chuyen-doi-so-du-lich-post994462.html