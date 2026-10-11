Đưa tri thức gần hơn với thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội

KẾT NỐI TRI THỨC VỚI NHU CẦU TỪ CƠ SỞ

Trong quá trình phát triển, tri thức khoa học và công nghệ ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đối với sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, giá trị của tri thức không chỉ nằm ở kết quả nghiên cứu hay những công nghệ mới, mà quan trọng hơn là khả năng được chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Đại biểu tham dự Hội nghị “Công nghệ sinh học và giải pháp kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp bền vững”, tại phường Mỹ Phong (tỉnh Đồng Tháp).

Đối với Đồng Tháp, nơi có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp và đang đẩy mạnh chuyển đổi số, nhu cầu tiếp cận kiến thức khoa học, kỹ thuật và kỹ năng số của người dân ngày càng rõ nét.

Từ chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng công nghệ cao, bảo quản và chế biến nông sản đến sử dụng các nền tảng số trong công việc và đời sống, nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đưa kiến thức chuyên môn đến gần hơn với cơ sở.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Liên hiệp Hội tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức gắn với những vấn đề đặt ra trong thực tiễn như: “Công nghệ sinh học và giải pháp kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp bền vững”; “Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”; “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Kiến thức nền cho công dân số Đồng Tháp”...

Điểm chung của các hội nghị là chú trọng tính thiết thực, phù hợp với nhu cầu của cán bộ, hội viên, thành viên hội quán, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức chuyên môn, chương trình còn tạo điều kiện để đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu những giải pháp có thể vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phương.

HƯỚNG ĐẾN NÔNG NGHIỆP AN TOÀN, BỀN VỮNG

Trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào và giảm tác động đến môi trường.

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Trong đó, công nghệ sinh học cùng các giải pháp kỹ thuật phù hợp mở ra nhiều hướng tiếp cận nhằm đổi mới phương thức canh tác, hướng đến nền nông nghiệp an toàn, sinh thái và bền vững.

Các nội dung về tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt, chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, nâng cao chất lượng nông sản và sử dụng hiệu quả vật tư đầu vào có ý nghĩa thiết thực đối với người sản xuất.

Việc tiếp cận kiến thức khoa học giúp người dân có thêm cơ sở để xem xét, lựa chọn biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện canh tác của gia đình.

Thay vì chỉ dựa vào tập quán hoặc kinh nghiệm, người sản xuất có thể chủ động tìm hiểu nguyên lý của từng giải pháp, cân nhắc điều kiện áp dụng và hiệu quả trước khi triển khai.

Nếu công nghệ sinh học góp phần mở ra những giải pháp canh tác theo hướng an toàn, bền vững thì ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản và chế biến là hướng tiếp cận quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Vì vậy, việc phổ biến kiến thức về công nghệ sau thu hoạch và chế biến góp phần mở rộng góc nhìn của người sản xuất, hướng đến quản lý tốt hơn toàn bộ quá trình tạo ra giá trị.

Thông qua hội nghị, mối liên kết giữa nhà khoa học, chính quyền địa phương, hội quán, hợp tác xã, tổ hợp tác và người sản xuất được tăng cường.

Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật, lựa chọn công nghệ phù hợp và từng bước nâng cao chất lượng, giá trị nông sản Đồng Tháp.

Cùng với đổi mới sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận thông tin, giải quyết công việc và tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng hiện diện trong đời sống, trang bị kiến thức và kỹ năng số cho người dân là yêu cầu cần thiết để mỗi người có thể chủ động thích ứng, khai thác tiện ích công nghệ phục vụ công việc và sinh hoạt.

PHÁT HUY VAI TRÒ CẦU NỐI CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

Các hội nghị đều có nội dung khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu đưa tri thức khoa học đến gần hơn với người dân.

Trong quá trình đó, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các cơ sở đào tạo giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức chính xác, giải thích các vấn đề chuyên môn và gợi mở giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Qua đó, giúp người dân có cơ hội tiếp cận thông tin khoa học từ những người có kiến thức chuyên ngành, đồng thời đặt ra các vấn đề phát sinh trong thực tiễn để trao đổi, thảo luận.

Trong mối liên kết này, Liên hiệp Hội giữ vai trò kết nối đội ngũ trí thức với cơ quan quản lý, các hội thành viên và cộng đồng dân cư. Sự phối hợp với chính quyền cơ sở giúp xác định đúng đối tượng, lựa chọn nội dung sát nhu cầu và tạo điều kiện để người dân tham gia.

Đồng thời, hoạt động phổ biến kiến thức cũng tạo cơ hội để các hội thành viên phát huy thế mạnh chuyên môn, tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể của địa phương.

Vai trò của trí thức không chỉ thể hiện ở nghiên cứu, tư vấn hay phản biện mà còn ở khả năng đồng hành cùng người dân trong tiếp nhận và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ.

Để tri thức thực sự đi vào đời sống sản xuất, trước hết, nội dung phổ biến kiến thức cần được xây dựng trên cơ sở khảo sát, tổng hợp nhu cầu của từng địa bàn và nhóm đối tượng.

Liên hiệp Hội có thể phối hợp với chính quyền cơ sở, các hội thành viên, Hội quán và hợp tác xã xác định những vấn đề người dân đang cần hỗ trợ, từ đó lựa chọn chuyên đề, báo cáo viên và hình thức truyền đạt phù hợp.

Với người sản xuất nông nghiệp, cần ưu tiên kiến thức gắn trực tiếp với mùa vụ, đặc điểm cây trồng, vật nuôi, quản lý sâu bệnh, sử dụng vật tư an toàn, bảo quản và chế biến nông sản.

Thật vậy, đưa tri thức vào thực tiễn đời sống sản xuất là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng hành của nhà khoa học, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và chính người dân.

Khi tri thức được truyền tải phù hợp, gắn với thực tiễn và có sự hỗ trợ trong quá trình vận dụng, khoa học và công nghệ sẽ trở thành nguồn lực thiết thực cho phát triển.

Đó cũng là hướng đi góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng giá trị nông sản, cải thiện chất lượng đời sống và thúc đẩy Đồng Tháp phát triển theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững.