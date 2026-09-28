Trần Ngọc Vàng đang nhận được sự chú ý trên mạng xã hội sau khi một đoạn trò chuyện có sự tham gia của anh, Uyển Ân và Kaity Nguyễn được chia sẻ lại. Trong đoạn clip, nam diễn viên bị cho là có cách ứng xử kém duyên khi bình luận về câu chuyện bạo lực học đường mà Uyển Ân từng trải qua.

Cụ thể, khi được hỏi về những kỷ niệm thời đi học, Uyển Ân chia sẻ cô từng bị bạn bè đánh. Đây là câu chuyện về trải nghiệm bạo lực học đường của nữ diễn viên trong quá khứ. Đáng chú ý, khi nghe Uyển Ân kể lại, Trần Ngọc Vàng có hành động chỉ về phía cô và đưa yếu tố “nhan sắc” vào lời bình luận về nguyên nhân cô từng bị bắt nạt.

Trần Ngọc Vàng gây chú ý khi có phát ngôn về chuyện bạo lực học đường của Uyển Ân.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên còn có những lời nói mang tính đùa giỡn trong lúc cuộc trò chuyện đang đề cập đến trải nghiệm không vui của Uyển Ân. Phản ứng của Trần Ngọc Vàng khiến một bộ phận khán giả cho rằng cách nói của anh thiếu tinh tế, đặc biệt khi câu chuyện liên quan đến bạo lực học đường.

Trong đoạn clip, Kaity Nguyễn cũng có phản ứng trước cách trò chuyện của các đồng nghiệp. Tuy nhiên, những phát ngôn của Trần Ngọc Vàng vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành chủ đề khiến cộng đồng mạng tranh luận.

Sau khi đoạn video được đào lại, Trần Ngọc Vàng đã lên tiếng trên kênh broadcast cá nhân. Nam diễn viên nhìn nhận lại cách hành xử của bản thân và thừa nhận những lời nói trong cuộc trò chuyện trước đây là thiếu tinh tế.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng lên tiếng xin lỗi sau loạt ồn ào.

Trần Ngọc Vàng chia sẻ khi xem lại đoạn clip, anh nhận thấy bản thân “rất là thiếu tinh tế, rất là vô duyên” và có thể đã khiến những nhân vật liên quan cảm thấy tổn thương. Nam diễn viên cho biết sau khi nhận ra vấn đề, anh đã lập tức nhắn tin xin lỗi.

Theo chia sẻ của Trần Ngọc Vàng, anh trân trọng và biết ơn sự bao dung từ những đồng nghiệp liên quan đến câu chuyện. Nam diễn viên cũng xem sự việc là một bài học để tự nhìn nhận lại cách ứng xử của bản thân. “Vàng chân thành xin lỗi vì đã làm bạn lòng mọi người và cảm ơn mọi người đã lắng nghe”, Trần Ngọc Vàng viết trong bài chia sẻ.

Nam diễn viên đồng thời cho biết sẽ tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong những hành xử về sau. Động thái lên tiếng của Trần Ngọc Vàng xuất hiện trong bối cảnh phát ngôn cũ đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998 tại Ninh Thuận, tốt nghiệp ngành Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã tham gia các phim ngắn và đóng quảng cáo để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2020, nam diễn viên giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh, từ đó có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

Diễn viên Trần Ngọc Vàng. Ảnh: FBNV

Sau đó, Trần Ngọc Vàng liên tục góp mặt trong các dự án như Chồng người ta, Người cần quên phải nhớ, Người Mặt Trời, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu và Yêu nhầm bạn thân. Năm 2025, anh gây chú ý khi đảm nhận vai cơ phó Khanh trong Tử chiến trên không, đánh dấu lần đầu tham gia một dự án hành động quy mô lớn. Và mới đây nhất, Trần Ngọc Vàng trở lại với Heo Năm Móng, anh đảm nhận vai Chí, chồng của nhân vật do Ốc Thanh Vân thủ vai.

Bên cạnh điện ảnh, Trần Ngọc Vàng từng xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua Giấc mơ của mẹ. Với việc liên tục thử sức ở nhiều thể loại và dạng vai, nam diễn viên từng chia sẻ mong muốn được trải nghiệm thêm các dự án hành động, kinh dị và tâm lý trong quá trình làm nghề.

Sự việc lần này khiến những phát ngôn trong quá khứ của Trần Ngọc Vàng được khán giả chú ý trở lại. Hiện câu chuyện vẫn nhận nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội, trong đó có những bình luận xoay quanh cách ứng xử của nam diễn viên khi tham gia các cuộc trò chuyện, phỏng vấn.