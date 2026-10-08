Diện mạo mới bên bờ kênh Bảo Định

Một đoạn kênh Bảo Định thuộc tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trải qua nhiều thế kỷ, kênh Bảo Định đang dần thay “áo mới” nhằm làm đẹp cảnh quan đô thị, hướng đến mục tiêu đánh thức tiềm năng kinh tế sông nước, mở ra không gian thương mại, dịch vụ sầm uất, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hiệu quả bước đầu

Trước đây, khu vực vòng xoay Trung Lương đến gần cầu Bến Chùa (phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thường xuyên bị ngập sâu do triều cường dâng cao vào các tháng 9, 10 hằng năm. Theo đó, nguồn nước từ tuyến kênh Bảo Định dâng cao và tràn vào Quốc lộ 1, Ấp Bắc khiến nhiều đoạn ngập sâu, phương tiện đi lại khu vực này gặp nhiều khó khăn; người dân sống dọc theo các tuyến đường này phải thấp thỏm theo con nước.

Ông Nguyễn Văn Bảo sống gần vòng xoay Trung Lương thuộc phường Trung An cho biết, việc Nhà nước đầu tư xây dựng kè hai bên bờ kênh Bảo Định đã phát huy hiệu quả. Những đợt triều cường dâng cao gần đây, khu vực này không còn ngập nước, phương tiện di chuyển qua lại bình thường, cuộc sống người dân không còn bị đảo lộn.

Dự án đường giao thông hai bên bờ kênh Bảo Định, trong đó có một phần hệ thống kè và thoát nước đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo thành tuyến bảo vệ khu vực đô thị ven sông vững chắc. Điểm đáng chú ý của công trình không chỉ nằm ở việc xây đường mà còn ở hệ thống kiểm soát nước được xây dựng đồng bộ.

Theo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư dự án), dọc hai bờ kênh Bảo Định là hệ thống kè bê-tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp cống thu gom nước mưa và các cửa xả có van ngăn triều. Khi triều lên, van giúp hạn chế nước kênh chảy ngược vào khu vực đô thị. Khi nước ngoài kênh hạ xuống, nguồn nước bên trong hệ thống sẽ tự thoát ra phía ngoài kênh.

Tuyến kênh Bảo Định của tỉnh Đồng Tháp đang thay đổi từng ngày. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Trao đổi vấn đề này, đại diện Ủy ban nhân dân phường Trung An cho biết, trước đây, khu vực thuộc khu phố 1, khu phố 3 của phường thường xuyên bị ngập khi triều cường dâng cao. Sau khi một phần hệ thống kè và thoát nước được đưa vào sử dụng đã góp phần ngăn chặn triều cường, giảm ngập so với trước. Khi công trình hoàn thành đồng bộ, dự án này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa trong việc phòng, chống triều cường trên địa bàn.

Phát huy hiệu quả hơn nữa

Dự án đường giao thông hai bên bờ kênh Bảo Định đi qua các phường: Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Mỹ Phong của tỉnh Đồng Tháp. Dự án có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng tạm tính hơn 726 tỷ đồng. Dự án có 5 gói thầu xây lắp và được triển khai thi công nhiều hạng mục. Cụ thể, xây dựng tuyến đường giao thông dọc hai bờ kênh, với tổng chiều dài gần 10km. Dự án xây dựng tuyến kè bê-tông cốt thép dự ứng lực bảo vệ bờ kênh, với tổng chiều dài trên 10km. Đồng thời, dự án cũng bố trí hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng cho khu vực; bố trí 3 công viên và mảng xanh dọc theo vỉa hè tuyến đường phía bờ bắc, tăng cường mảng xanh tại các vị trí thích hợp phía bờ nam.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp, với tổng mức đầu tư trên 820 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 1 đã hoàn thành 95% khối lượng. Đối với đoạn 54m vừa được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị thi công, phấn đấu hoàn thành trước 15/11/2026. Gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 2 đã thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng.

Gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 4, nhà thầu thi công đã hoàn thành 60% khối lượng. Hiện, chủ đầu tư đang phối hợp địa phương tiếp tục vận động 4 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác thi công. Đơn vị thi công sẽ quyết tâm hoàn thành gói thầu trong năm 2026.

Một đoạn kênh Bảo Định thuộc tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh Trần Mạnh Khương cho biết, liên quan Dự án đường giao thông hai bên bờ kênh Bảo Định, địa phương đề xuất lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ưu tiên việc thu hồi đất đoạn đường Lê Việt Thắng nhằm giải tỏa các căn nhà mỏng, có chiều sâu nhỏ, các dãy nhà nằm giữa bờ kè và đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không gian phát triển đô thị và cảnh quan đô thị để thực hiện đầu tư công viên cây xanh theo quy hoạch, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan hai bên bờ kênh.

Đồng thời, phường Đạo Thạnh cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh xem xét ưu tiên đầu tư các cầu bắc qua kênh Bảo Định để bảo đảm kết nối hai bờ kênh. Cụ thể, đối với đoạn qua phường Đạo Thạnh, địa phương đề nghị tỉnh xem xét đầu tư cầu bắc qua kênh Bảo Định, kết nối tuyến đường nội thị với khu đô thị Đông Bắc; cầu bắc qua kênh Bảo Định trên tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài…

Đối với Dự án đường giao thông hai bên bờ kênh Bảo Định, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần đánh giá toàn diện hơn đối với dự án; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể của đô thị Mỹ Tho nhằm xây dựng xây dựng khu vực này trở thành đô thị hạt nhân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ngoài ra, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành, bàn giao trước ngày 31/12/2026. Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở hoàn thành phần xây dựng chính mà phải tính toán đồng bộ các hạng mục hạ tầng, từ cây xanh, hệ thống chiếu sáng đến các công trình, hạ tầng kỹ thuật có liên quan. Sau khi hoàn thành, công trình phải bảo đảm chất lượng, đồng bộ, tạo điểm nhấn về cảnh quan và góp phần nâng cao diện mạo đô thị.

Kênh Bảo Định có điều kiện hội tụ nhiều giá trị về kinh tế, văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Do đó, tỉnh Đồng Tháp đang hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa; khai thác những giá trị, tạo ra một không gian mà người dân từ nhiều địa phương có thể đến tham quan, trải nghiệm ở khu vực này.