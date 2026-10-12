Cận cảnh công trường đúc dầm cho đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Theo tìm hiểu của người viết, mới đây phiến dầm đầu tiên phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được triển khai đúc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu chính của dự án.

Theo kế hoạch, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh sử dụng khoảng 3.200 phiến. Trong ảnh là công trường bãi đúc dầm ở xã Gia Bình.

Ngoài ra, các dự án sẽ sử dụng thêm nhiều loại dầm khác tùy từng vị trí trên tuyến.

Phiến dầm điển hình có chiều dài 32,6 m, rộng 12,6 m và cao 3,015 m, sử dụng khoảng 280 m³ bê tông.

Toàn bộ bê tông được đổ liên tục trong khoảng 6 giờ nhằm tạo thành kết cấu đồng nhất.

Dầm được thi công theo công nghệ bê tông cốt thép dự ứng lực căng sau.

Khi bê tông đạt cường độ thiết kế, các bó cáp cường độ cao đặt sẵn trong dầm được kéo căng, tạo ứng suất nén trước để tăng khả năng chịu tải và kiểm soát vết nứt trong quá trình khai thác.

Quá trình sản xuất được cơ giới hóa ở nhiều công đoạn.

Lồng cốt thép được gia công, tổ hợp trên bệ chuyên dụng trước khi được hai cẩu long môn sức nâng 80 tấn đưa vào khuôn. Hệ thống đầm rung tự động được sử dụng để bảo đảm bê tông được lèn chặt và đồng đều.

Sau khi hoàn thiện, các phiến dầm được xe nâng dầm tải trọng 900 tấn đưa ra khỏi khuôn, chuyển về bãi chứa trước khi vận chuyển tới vị trí lao lắp trên tuyến.

Hiện 6 trong số 8 bãi đúc dầm tại phía Bắc đang được hoàn thiện để đưa vào sản xuất.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120,4 km, từ ga Cổ Loa đến ga Hạ Long Xanh, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Toàn tuyến có 5 ga và 2 depot, tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 4/2026 và hiện triển khai gần 40 mũi thi công.