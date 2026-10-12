Bộ Tư pháp lấy ý kiến hoàn thiện báo cáo rà soát văn bản pháp luật

Quang cảnh buổi tọa đàm sáng 12/10

Bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp chủ trì tọa đàm. Tham dự có đại diện các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp; lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi cùng đại diện các sở, ngành liên quan của hai địa phương.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc chưa thống nhất với thực tiễn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp phát biểu khai mạc buổi tọa đàm

Theo báo cáo đến ngày 30/6/2026, Kiểm toán nhà nước đã tổng hợp 42 văn bản thuộc đối tượng, phạm vi rà soát. Kết quả sơ bộ đề xuất xử lý 15 văn bản, trong đó có 1 luật, 1 pháp lệnh và 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kiểm toán nhà nước cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Qua thẩm định, Bộ Tư pháp nhận thấy một số nội dung báo cáo và phụ lục cần tiếp tục chỉnh lý, nhất là việc thống kê số liệu, xác định tiêu chí rà soát, căn cứ pháp lý và thực tiễn của các đề xuất xử lý văn bản.

Một số số liệu trong báo cáo chưa thống nhất với dữ liệu cập nhật trên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Bà Phạm Thị Huyên, chuyên viên chính Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trình bày tham luận

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình tổng rà soát như: việc xác định phạm vi văn bản chưa đầy đủ, đánh giá và đề xuất phương án xử lý chưa sát hướng dẫn; công tác phối hợp đối với những vấn đề liên ngành, phức tạp còn hạn chế.

Nguyên nhân được xác định do nhiệm vụ có tính chất phức tạp, thời gian triển khai ngắn, trong khi nguồn nhân lực và điều kiện hỗ trợ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Phương Trâm, Phó Trưởng Phòng Xây dựng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Sở Tư pháp Lâm Đồng phát biểu trao đổi thảo luận tại tọa đàm

Các ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất; tăng cường trao đổi, lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp chịu tác động trực tiếp.

Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý những bất cập, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm sáng 12/10