Dự án cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận gặp vướng mắc mặt bằng, vật liệu

Dự án đầu tư mở rộng Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Được khởi công ngày 19/12/2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028, đến nay, Dự án đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận vẫn đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Sài Gòn-Mỹ Thuận (Doanh nghiệp dự án), đến hết tháng 9/2026 đạt gần 9% giá trị hợp đồng, vượt 0,5% kế hoạch. Trên công trường, các nhà thầu đã huy động 69 mũi thi công với khoảng 450 máy móc và 1.400 nhân sự.

Tuy nhiên, dự án vẫn đang gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai hạng mục xử lý nền đất yếu, thi công cầu, đường và tiến độ giải ngân.

Chỉ ra nguồn vật liệu thi công với nhu cầu cát và đá của dự án trong thời gian tới rất lớn (hơn 4 triệu m3 cát; gần 3,6 triệu m3 đá), đến nay mới có một mỏ cát thuộc xã Mỹ An Hưng (trữ lượng gần 1,5 triệu m3) dự kiến được tỉnh Đồng Tháp bố trí cho dự án.

Trong khi đó, các mỏ vật liệu cát theo cơ chế đặc thù (gồm mỏ cát thuộc phường Cao Lãnh; mỏ cát thuộc xã Thường Phước; mỏ cát Sông Tiền 8 thuộc xã Giao Long, Phú Thuận, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa được phân khai hoặc cấp phép khai thác.

Lãnh đạo doanh nghiệp dự án thừa nhận nếu việc phân khai các mỏ vật liệu tiếp tục chậm, dự án có nguy cơ thiếu nguồn cung trong giai đoạn thi công cao điểm, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Xây dựng.

Để đẩy nhanh tiến độ công trình, doanh nghiệp dự án đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc chi trả bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành bàn giao các khu vực ưu tiên (phạm vi từ Km 9+325-Km 28+700) phục vụ thi công tuyến chính trong tháng 10/2026.

Bộ Xây dựng phối hợp với các tỉnh, thành phố trên khẩn trương rà soát, phân khai, gia hạn, cấp phép khai thác và thực hiện các thủ tục có liên quan đối với mỏ cát, mỏ đá theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản cùng các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết của Chính phủ.

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận dài hơn 96km, qua 3 tỉnh/thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Tháp được đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) với tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng do nhà đầu tư huy động 100% vốn.

Trong đó, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10-12 làn xe, được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h. Đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe theo quy hoạch được duyệt, vận tốc thiết kế 100km/h./.