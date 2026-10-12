Đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ APEC 2027

Thi công dự án hồ nước Dương Đông 2. Ảnh: TÂY HỒ

Lời giải cho bài toán nước sạch

Hiện nguồn cấp nước chính cho Phú Quốc là hồ Dương Đông, dung tích 5,9 triệu m³ và nhà máy xử lý nước Dương Đông, công suất 24.000m³/ngày đêm. Nguồn nước này cấp cho khu vực Dương Đông, An Thới và một phần Cửa Dương, Dương Tơ nhưng mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu. Để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất và đời sống người dân, tỉnh đầu tư thêm 2 cụm công trình cấp nước là hồ nước, nhà máy nước Cửa Cạn và hồ nước, nhà máy nước Dương Đông 2. Khi hoàn thành, 2 nhà máy nước mới có tổng công suất 86.000m³/ngày đêm.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết việc đặc khu Phú Quốc được Đảng, Nhà nước chọn là nơi tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn lao, đồng thời là nhiệm vụ nặng nề đối với địa phương. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có 21 công trình, dự án trọng điểm phục vụ trực tiếp Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Đồng chí Lê Trung Hồ nhấn mạnh các công trình cấp nước có ý nghĩa quan trọng, phục vụ thiết yếu cho hạ tầng kỹ thuật của hội nghị và đời sống dân sinh. Không chỉ phục vụ APEC, đây còn là các dự án giải quyết vấn đề an ninh nguồn nước của Phú Quốc trong thời gian tới.

Dự án hồ nước Cửa Cạn do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Hồ có dung tích khoảng 7,5 triệu m³, khả năng cấp nước khoảng 50.000m³/ngày đêm, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 338,12ha. Dự án hồ nước Dương Đông 2 cũng do Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, tổng diện tích đất sử dụng khoảng 96,5ha. Cả 2 dự án hồ nước đều phải hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Tăng tốc giữa mùa mưa

Nhà máy nước hồ Cửa Cạn có công suất 50.000m³/ngày đêm. Theo anh Nguyễn Lâm Đức Dũng, cán bộ phụ trách kỹ thuật công trình Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng BIWELCO, dù đang mùa mưa, đơn vị thi công cố gắng khắc phục khó khăn về thời tiết để bảo đảm kế hoạch đưa nhà máy vào hoạt động cuối tháng 3/2027. Đến ngày 23/9, đơn vị thi công hoàn thành khoảng 20,5% khối lượng, thi công thực tế các hạng mục nhà máy, sản xuất 4.000m ống HDPE D560. Đơn vị thi công các hạng mục bể chứa nước, ép cọc bể lắng, bể lọc và triển khai thi công trạm bơm nước sạch.

Đơn vị tiếp tục thi công phần móng các hạng mục đã ép cọc như bể lắng, bể lọc. Thời gian tới, công trình tập trung đào móng trạm bơm nước thô; ép cừ Larsen hạng mục cửa thu; gia công, lắp đặt cốt thép cột bể chứa và cốt thép đáy móng trạm bơm nước sạch.

Anh Hồ Quốc Cường, công nhân thi công dự án cho biết: “Chúng tôi cố gắng hoàn thành tiến độ công ty đề ra. Do công trình nằm xa khu dân cư, công ty đã hỗ trợ chỗ ăn ở để người lao động yên tâm làm việc”.

Nhà máy nước Dương Đông 2 có công suất 36.000m³/ngày đêm, đơn vị thi công đang san lấp mặt bằng, tận thu khoáng sản để hoàn tất thủ tục giao, cho thuê đất; đã ép cọc thử, hoàn thành đào đắp 2 bể chứa nước và lắp đặt 15.400/33.000m tuyến ống, đạt 47,4%. Dự án phải hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành kế hoạch, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện Quyết định số 948/QĐ-TTg và Quyết định số 1679/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết số 41/2026/QH16 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/9 đã bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù về quy hoạch, đầu tư công, xây dựng, đất đai, nghiệm thu, thanh toán, tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh các công trình phục vụ APEC 2027.

Tỉnh bám sát phương châm “6 rõ”, áp dụng cơ chế luồng xanh đối với hồ sơ, thủ tục liên quan đến APEC. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức giao ban chuyên đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình hoàn thành đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Từ hồ chứa đến nhà máy, từ trạm bơm đến từng tuyến ống, các công trình cấp nước đang dần thành hình trên công trường. Khi hoàn thành, các dự án không chỉ bảo đảm hạ tầng cấp nước phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 mà còn mang lại nguồn nước sạch ổn định, lâu dài cho người dân, góp phần tạo nền tảng để Phú Quốc phát triển bền vững.