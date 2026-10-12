Nhiều hộ dân ở khu vực hồ Ba Bể đã tháo dỡ công trình vi phạm

Một công trình vi phạm liên quan đến đất đai tại khu vực hồ Ba Bể. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về giải quyết các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực Hồ Ba Bể, đến nay, trong tổng số 102 trường hợp vi phạm tại xã Ba Bể có 25 trường hợp người dân đã chấp hành, tự tháo dỡ, cam kết tháo dỡ, khắc phục hậu quả, cam kết sử dụng đất đúng mục đích. Còn lại 78 trường hợp, UBND xã Ba Bể đang tiếp tục rà soát, phân loại hồ sơ xem xét giải quyết theo quy định.

Hiện tại, UBND xã Ba Bể đã rà soát và phân loại được 42 hồ sơ gồm: 7 trường hợp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2 trường hợp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng hủy Quyết định; 33 trường hợp chưa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, trong đó 17 trường hợp xây dựng vượt diện tích đất ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm xây dựng không được cấp phép, 3 trường hợp xây dựng trong diện tích đất ở trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tại thời điểm xây dựng không được cấp phép; 4 trường hợp xây dựng trên phần diện tích đất ở sử dụng ổn định trước ngày 1/7/2014, có 5 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, 4 trường hợp lấn, chiếm đất Ban quản lý Vườn quốc gia Ba Bể. Hiện UBND xã tiếp tục rà soát, phân loại chi tiết đối với các hồ sơ còn lại.

Các công trình vi phạm liên quan đến đất đai tại khu vực hồ Ba Bể. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Ông Trương Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Ba Bể, Trưởng Ban chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực Hồ Ba Bể cho biết: Theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo 4 Tổ tập trung lập hồ sơ xử lý, cơ bản giải quyết 78 trường hợp vi phạm còn lại theo quy định, phấn đấu xong trước ngày 15/10. Tổ trưởng Tổ tuyên truyền xây dựng lịch làm việc cụ thể từng ngày, trực tiếp cùng Tổ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm chủ động khắc phục, tháo dỡ các công trình vi phạm. UBND xã chỉ đạo phòng chuyên môn, các Tổ kiểm tra nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng lịch làm việc cụ thể từng ngày, rà soát cụ thể danh sách các trường hợp vi phạm, đảm bảo số liệu chính xác, đúng tình hình thực tế, rà soát toàn bộ hồ sơ hiện có, thực tế ngoài hiện trường; kiểm tra, xác minh, thiết lập hồ sơ xử lý, hồ sơ cưỡng chế các trường hợp vi phạm được phân công...

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 11/2025, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan về khẩn trương xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã Ba Bể, yêu cầu UBND xã khẩn trương kiểm tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng, đất đai, di sản văn hóa, lâm nghiệp, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Một công trình vi phạm liên quan đến đất đai tại khu vực hồ Ba Bể. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Trên cơ sở đó, xã Ba Bể đã thành lập Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang giao thông, khai thác khoáng sản trên địa bàn xã. Qua đó, xác định có 102 vụ việc vi phạm hành chính với các hành vi: tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, xây dựng trên đất hành lang giao thông... Các vụ việc vi phạm chủ yếu xảy ra tại các thôn: Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc và Bản Cám trước đây. Quá trình xử lý gặp không ít khó khăn, vướng mắc do các vụ việc vi phạm diễn ra từ lâu, các đối tượng vi phạm phần lớn là các hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định, lâu dài trong khu vực Di tích Quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể. Công trình xây dựng chủ yếu là nhà ở phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, một số kết hợp dịch vụ homestay và việc xây dựng diễn ra trong thời gian dài (trước thời điểm sáp nhập xã). Để xử lý vụ việc theo quy định đều phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, đồng nghĩa với việc nhiều người dân không có nhà ở và mất tài sản. Vì vậy, quá trình xử lý cần có giải pháp phù hợp, không làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân liên quan...