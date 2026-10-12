Hiệu chuẩn hệ thống dẫn đường sân bay Long Thành trong 9 ngày

Theo đó, sau khi xem xét, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống ILS/DME, hệ thống đèn tín hiệu đường cất hạ cánh 05R/23L - Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong thời gian từ 0h ngày 11/10/2026 đến 23h59 ngày 19/10/2026 (giờ địa phương).

Nhiều hạng mục tại Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã hoàn thành (ảnh: Minh Tuệ).

Cục quản lý chuyên ngành yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); Cảng hàng không quốc tế Long Thành có trách nhiệm chủ trì, đảm bảo thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn đúng kế hoạch; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan (ATTECH, TWR Long Thành...) nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trong suốt quá trình thực hiện.

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu VATM có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp điều hành bay kiểm tra hiệu chỉnh an toàn; triển khai thủ tục phát hành thông báo hàng không (NOTAM) theo đúng quy định.

Cảng vụ Hàng không miền Nam (đại diện Cảng vụ Hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành) được giao tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trước đó, ACV đã có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận kế hoạch bay kiểm tra, hiệu chuẩn định kỳ hệ thống, thiết bị dẫn đường và hệ thống đèn tín hiệu hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị ngày khai thác thương mại. Các đơn vị liên quan đồng loạt tăng tốc chuẩn bị nguồn lực, chạy đua hoàn thiện công trình và thử nghiệm vận hành.