Giám sát việc sắp xếp tài sản công và thực hiện các dự án đầu tư

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 589 của HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và xã Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Yên Châu.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Nội dung giám sát tập trung vào việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất sau tinh gọn bộ máy và triển khai các dự án đầu tư sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo đó, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Sơn La có 75 xã, phường. Toàn tỉnh hiện có 7.332 cơ sở nhà, đất, trong đó 98 cơ sở được bố trí làm trụ sở chính và nơi tiếp công dân của UBND cấp xã. Để quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp, điều chuyển các cơ sở nhà, đất phù hợp với nhu cầu sử dụng; ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục và các mục đích công cộng; đồng thời, xử lý tài sản dôi dư theo quy định.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư 88 dự án sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, tổng vốn đăng ký hơn 11.153 tỷ đồng. Đến nay, 34 dự án đã hoàn thành, 48 dự án đang triển khai, 4 dự án chậm tiến độ và 2 dự án chấm dứt hoạt động. Một số dự án lớn như: Tổ hợp Trang trại sinh thái bò sữa Mộc Châu, Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La, Điểm du lịch Mộc Châu Island đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, một số dự án còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và thủ tục đầu tư. Đến ngày 23/6/2026, toàn tỉnh còn 49 dự án có khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo xã Thuận Châu phát biểu ý kiến.

Qua giám sát, Đoàn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quản lý tài sản công và triển khai các dự án đầu tư. Việc theo dõi, hạch toán tài sản tại một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, hồ sơ chưa đầy đủ; nhiều cơ sở nhà, đất chưa đăng ký biến động, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị để hạch toán. Kinh phí bảo trì, bảo vệ trụ sở dôi dư còn hạn chế; một số địa phương, đơn vị lúng túng trong hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xử lý tài sản. Một số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ, còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu ý kiến, hoàn thiện báo cáo, làm rõ những tồn tại trong quản lý, xử lý tài sản công và thu hút đầu tư. Trong đó, phân loại, xác định thời hạn xử lý nhà, đất dôi dư; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê cơ sở nhà, đất phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ vướng mắc, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công sau sắp xếp...

Đồng chí Vi Đức Thọ phát biểu tại cuộc làm việc.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện số liệu, tài liệu giám sát, bảo đảm chính xác, thống nhất, phục vụ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình kỳ họp chuyên đề lần thứ tư HĐND tỉnh. Đồng thời, làm rõ lộ trình xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, nhất là những cơ sở chưa có phương án sử dụng; xác định rõ trách nhiệm theo dõi, kiểm tra các dự án sau cấp phép đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách.