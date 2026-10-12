Rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường tại phường Hoàng Mai

Điểm tập kết rác tự phát ở đầu đường Hoàng Mai - Trương Định. Ảnh Xuân Mai

Rác tồn đọng, ảnh hưởng đời sống dân cư

Phường Hoàng Mai là địa bàn có mật độ dân cư cao, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh lớn. Theo thông tin, công tác thu gom rác trên địa bàn được triển khai tại 45 tuyến đường, với khối lượng rác phát sinh trung bình khoảng 110 tấn/ngày. Khối lượng này đặt ra yêu cầu cao đối với việc tổ chức thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường, nhất là tại những khu vực tập trung đông dân cư.

Tuy nhiên, tình trạng rác thải tồn đọng chưa được thu gom kịp thời xảy ra tại một số khu vực không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn phát sinh mùi khó chịu, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung. Đáng chú ý, tình trạng tập kết rác không đúng nơi quy định còn làm gia tăng áp lực cho công tác vệ sinh môi trường. Khi rác phát sinh ngoài các điểm tập kết được bố trí, việc thu gom càng khó khăn, đồng thời dễ hình thành những điểm đổ rác tự phát nếu không được kiểm tra, xử lý kịp thời.

Phản ánh về thực trạng này, ông Nguyễn Văn Sơn, người dân khu vực Đền Lừ 1, phường Hoàng Mai cho rằng, lượng rác sinh hoạt phát sinh hằng ngày khá lớn, trong khi có thời điểm việc thu gom chưa kịp thời. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng người dân bỏ rác không đúng nơi quy định, khiến khu vực xung quanh mất vệ sinh.

Người dân ngang nhiên vứt rác ở khu vực cạnh Nhà máy nước Tương Mai. Ảnh: Xuân Mai

Cần nâng cao hiệu quả thu gom

Từ phản ánh của người dân, có thể thấy tình trạng rác thải tồn đọng xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có áp lực về khối lượng rác phát sinh, yêu cầu tổ chức thu gom, vận chuyển và ý thức chấp hành quy định của một bộ phận người dân. Với khối lượng khoảng 110 tấn rác mỗi ngày, chỉ cần một khâu trong quy trình thu gom bị gián đoạn hoặc thiếu đồng bộ cũng có thể dẫn đến ùn ứ tại các điểm tập kết.

Tuy nhiên, khối lượng rác lớn không thể trở thành lý do để tình trạng mất vệ sinh kéo dài. Điều người dân cần là lịch thu gom ổn định, rác được vận chuyển đúng thời gian và các điểm tập kết được vệ sinh thường xuyên. Cùng với đó, trách nhiệm của đơn vị thu gom và công tác kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương cần được thực hiện rõ ràng, thực chất.

Ông Lê Quang An, người dân khu vực Đền Lừ 1, mong muốn rác thải được thu gom đúng giờ, các điểm tập kết được vệ sinh thường xuyên để không ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Ông cũng cho rằng mỗi người cần nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần giữ gìn vệ sinh chung.

Bãi tập kết rác tự phát bên trong ngõ nhỏ đường Hoàng Mai. Ảnh: Xuân Mai

Từ thực tế trên, người dân kiến nghị UBND phường Hoàng Mai phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường rà soát toàn bộ các điểm tập kết, xác định những khu vực thường xuyên phát sinh rác tồn đọng để điều chỉnh lịch và tần suất thu gom phù hợp. Những điểm có lượng rác lớn cần được ưu tiên xử lý, tránh để rác tích tụ kéo dài; sau khi thu gom, khu vực tập kết cần được vệ sinh, hạn chế phát sinh mùi và nước rỉ rác.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định; công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh để người dân thông tin khi phát hiện rác tồn đọng. Việc tuyên truyền cũng cần gắn với hướng dẫn cụ thể về thời gian, địa điểm bỏ rác, đồng thời nâng cao trách nhiệm của từng hộ dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường.

Giữ gìn môi trường đô thị không chỉ phụ thuộc vào năng lực thu gom mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, đơn vị vệ sinh môi trường và người dân. Khi lịch thu gom được bảo đảm, điểm tập kết được quản lý tốt và hành vi xả rác sai quy định được chấn chỉnh, tình trạng rác tồn đọng mới có thể được khắc phục bền vững, góp phần xây dựng phường Hoàng Mai sáng, xanh, sạch, đẹp.