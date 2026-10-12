Nhan nhản biển hiệu, biển quảng cáo vi phạm quy định trên địa bàn TP Bắc Ninh:Khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm

Một trong những khu vực xuất hiện nhiều biển quảng cáo có chữ nước ngoài là dọc đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường. Trên các biển tấm lớn này, chữ tiếng nước ngoài có diện tích “ngoại cỡ” san sát nhau, thậm chí nhiều biển quảng cáo nhỏ hơn hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài được treo phía mặt đường để dễ quan sát.

Nhiều biển quảng cáo có chữ nước ngoài vi phạm quy định

Nhiều chủ cơ sở không hợp tác

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Văn Lĩnh, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội phường Võ Cường thừa nhận trên tuyến phố này còn nhiều biển quảng cáo có chữ tiếng nước ngoài vi phạm quy định. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân tuyên truyền và kiểm tra, nhưng công tác xử lý các trường hợp vi phạm vẫn chưa triệt để, gặp rất nhiều khó khăn và vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Lĩnh cho biết thêm, khi làm việc tại các cơ sở, đoàn liên ngành thường xuyên gặp phải tình trạng không thể tiếp xúc được với chính chủ hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở kinh doanh. Đơn cử như các cơ sở có chủ là người nước ngoài, khi đoàn kiểm tra đến làm việc thì chỉ có nhân viên làm thuê tại chỗ. Lực lượng chức năng đã tiến hành tuyên truyền, lập biên bản vi phạm hoặc yêu cầu ký cam kết khắc phục nhưng các nhân viên này đều từ chối, không đồng ý ký vào biên bản vì sợ trách nhiệm và cho biết không thể truyền đạt hay liên hệ được với chủ cơ sở.

Bên cạnh đó, việc xác minh thông tin chủ sở hữu cũng rơi vào “bế tắc” khi một số cơ sở thiếu hẳn các dữ liệu cơ bản như số điện thoại, địa chỉ liên lạc thay đổi. Thậm chí, nhiều địa điểm lập tức đóng cửa, dừng hoạt động ngay khi thấy sự xuất hiện của đoàn kiểm tra, khiến cơ quan quản lý không thể liên hệ hay triển khai các bước xử lý tiếp theo. Khi không tìm được người đứng tên chịu trách nhiệm pháp lý, việc giao tiếp, vận động tuyên truyền hay tống đạt các quyết định vi phạm hành chính gần như khó thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp, nhà hàng mới thành lập đã tự ý thuê thợ đến thi công, lắp đặt biển hiệu không đúng quy định.

Theo số liệu mà đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Võ Cường cung cấp, qua công tác kiểm tra từ đầu năm đến nay, phường ghi nhận 80 trường hợp vi phạm quy định về chữ tiếng nước ngoài lớn hơn hoặc bằng chữ tiếng Việt. Trong số này, có 30 cơ sở chấp hành ký cam kết tự nguyện khắc phục và khoảng 38 trường hợp đã chủ động tháo dỡ các hạng mục vi phạm, tập trung ở tuyến phố Ngọc Hân. Cơ quan chức năng đã tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp theo đúng quy định của Luật Quảng cáo.

“Theo quy định của Luật Quảng cáo, khổ chữ nước ngoài không được vượt quá 3/4 khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt. Đối với những trường hợp cố tình né tránh, không hợp tác hoặc không chịu khắc phục sai phạm, cơ quan quản lý nhà nước buộc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế tháo dỡ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các vi phạm về quảng cáo sẽ tiếp tục được siết chặt trong thời gian tới nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và giữ gìn mỹ quan đô thị”, ông Lĩnh thông tin.

Không chỉ phường Võ Cường, trên địa bàn phường Kinh Bắc, tình trạng này cũng xảy ra ở một số tuyến phố. Điều này cho thấy thực trạng vi phạm này có tính chất tương đối phổ biến và tồn tại từ trước, chủ yếu do sự thay đổi liên tục về chủ sở hữu, người quản lý hoặc pháp nhân thuê địa điểm kinh doanh. Cùng với đó là một số trường hợp cố tình né tránh, không đăng ký thông tin liên lạc trực tiếp hoặc không cung cấp số điện thoại, địa chỉ cụ thể trên biển hiệu.

Tuy nhiên, vi phạm quy định về biển quảng cáo là dễ nhìn, dễ phát hiện nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra công khai dù hệ thống pháp luật đã có đầy đủ những công cụ để xử lý, xử phạt. Điều này đặt dấu hỏi cho trách nhiệm và năng lực quản lý của chính quyền địa phương: Tại sao một số cơ sở kinh doanh tự giác khắc phục, tháo dỡ, nhưng vẫn còn nhiều cơ sở né tránh, cố tình chây ỳ?

Rà soát, xử lý nghiêm vi phạm

Trước thực tế này, cuối tuần qua, TP Bắc Ninh tổ chức hội nghị về công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo do Chủ tịch UBND TP Phạm Hoàng Sơn chủ trì. Theo báo cáo của Sở VHTTDL TP Bắc Ninh, hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố phát triển nhanh, đa dạng về hình thức, góp phần quảng bá sản phẩm, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các xã, phường khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị và an toàn giao thông; hoàn thành việc rà soát, chấn chỉnh, đồng thời triển khai đợt cao điểm trong tháng 10.2026. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

(Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh PHẠM HOÀNG SƠN)

Tuy nhiên, hoạt động quảng cáo ngoài trời, nhất là các biển hiệu có chữ nước ngoài còn gặp một số khó khăn do số lượng cơ sở kinh doanh lớn, chủ sở hữu thường xuyên thay đổi, dễ phát sinh vi phạm mới. Một số cơ sở sử dụng biển vẫy, biển quảng cáo di động không đúng quy định, có trường hợp chủ động thu dọn khi có đoàn kiểm tra. Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm tại một số địa phương chưa thường xuyên, chưa quyết liệt, dẫn đến vi phạm chậm được khắc phục, có nguy cơ tái diễn.

Sở VHTTDL đề xuất tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ và kiểm tra, xử lý vi phạm; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong tháng 10.2026, UBND các xã, phường cần tổ chức đợt cao điểm rà soát, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo trên địa bàn.

Cùng với đó, cần đầu tư hệ thống cột treo, giá treo băng rôn, bố trí địa điểm quảng cáo rao vặt phù hợp, củng cố đội kiểm tra liên ngành và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phạm Hoàng Sơn yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về biển hiệu, quảng cáo, trật tự đô thị và an toàn giao thông; hoàn thành việc rà soát, chấn chỉnh trong tuần tới, đồng thời triển khai đợt cao điểm trong tháng 10.2026. Quá trình thực hiện phải bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động, nhắc nhở với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

“Việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và chính quyền cơ sở. Đối với các biển hiệu có chữ nước ngoài, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định về sử dụng tiếng Việt, bảo đảm chữ tiếng Việt được đặt trước hoặc phía trên, có kích thước lớn hơn chữ nước ngoài. Công tác xử lý cần thực hiện kiên trì, có lộ trình và thời hạn cụ thể; trước hết tập trung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở để các cơ sở tự giác khắc phục, sau đó áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với những trường hợp không chấp hành hoặc cố tình tái phạm. Mục tiêu là nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, bảo đảm mỹ quan đô thị nhưng không gây ảnh hưởng không cần thiết đến hoạt động thương mại, dịch vụ và môi trường đầu tư, kinh doanh”, ông Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý trật tự đô thị, quảng cáo và vệ sinh môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, tránh tình trạng chỉ tập trung xử lý trong các đợt cao điểm nhưng thiếu duy trì sau đó.