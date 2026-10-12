Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Khơi thông nguồn lực phát triển cho doanh nghiệp

Toàn cảnh cảng Chân Mây nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát

Thành phố Huế đang đồng hành, kiến tạo để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển thông qua lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận, thực hiện dự án.

Thành phố Huế xác định, kinh tế biển là một trong những động lực tăng trưởng chủ lực và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tập trung phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng biển Chân Mây ở Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, hàng hóa thông qua cảng Chân Mây từ 8-10,7 triệu tấn; hành khách từ 276.100-285.000 lượt. Quy mô các bến cảng Chân Mây có tổng số 7 bến cảng gồm 11 cầu cảng với tổng chiều dài 3.320m (chưa bao gồm các bến cảng khác).

Đến tháng 10/2026, cảng Chân Mây đã được đầu tư, hoàn thiện hạ tầng để khai thác với 3 bến cảng. Bến tổng hợp container số 4 và 5 của cảng Chân Mây được đầu tư từ năm 2022 với tổng vốn hơn 1.678 tỷ đồng, quy mô trên 20 ha; trong đó, bến số 4 dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, bến số 5 dự kiến hoàn thành năm 2028. Bến số 6 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đầu năm 2026, bến số 7 và 8 đang lựa chọn nhà đầu tư xây dựng.

Để cảng biển nước sâu Chân Mây trở thành trung tâm logistics, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Huỳnh Văn Toàn kiến nghị, sớm đầu tư tuyến đường từ Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô nối Hành lang kinh tế Đông-Tây, nhằm đưa hàng hóa từ các khu vực khác đến cảng Chân Mây được thuận lợi hơn.

Từ đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, thành phố Huế đã lên kế hoạch đầu tư Dự án đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, với tuyến cao tốc đường bộ Bắc-Nam đoạn qua phía Tây thành phố với vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án dài khoảng 35 km, có điểm đầu tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và điểm cuối tại nút giao liên thông Km101+200 trên cao tốc Bắc-Nam đoạn La Sơn-Hòa Liên. Công trình kết nối trục Đông-Tây này, sẽ gúp rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa đến Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô nói chung, cảng Chân Mây nói riêng.

Thành phố Huế cũng đang tập trung đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án. Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế (Kim Long Motor Huế) là chủ đầu tư dự án Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, có quy mô 600 ha tại xã Chân Mây-Lăng Cô. Trong số nhiều lĩnh vực về sản xuất và lắp ráp ô tô, Kim Long Motor Huế tập trung xây dựng nhà máy sản xuất động cơ ô tô. Nhà máy sản xuất và Chế tạo động cơ Yuchai của Kim Long Motor Huế, vốn đầu tư 260 triệu USD, được tạo thuận lợi để xây dựng và hoàn thành chỉ sau hơn 12 tháng thi công.

Ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng bộ với mức độ tự động hóa lên đến 90%, nhà máy này đạt công suất hơn 40.000 động cơ/năm, tương đương chỉ mất 3 phút để sản xuất 1 động cơ. Trong chuyến làm việc với Kim Long Motor Huế vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, thành phố tiếp tục đồng hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai và sớm đưa các dự án mới vào hoạt động.

Thành phố Huế hiện có hơn 7.000 doanh nghiệp, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, thành phố tập trung tạo điều kiện, nhất là triển khai hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, để doanh nghiệp không chỉ tăng về số lượng, mà còn lớn mạnh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất.

Để doanh nghiệp lớn mạnh, thành phố tập trung hỗ trợ giải quyết những vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực tiếp cận dự án đầu tư và xử lý kiến nghị thông qua môi trường số. Ngày 9/10 vừa qua, thành phố Huế đã ra mắt ba nền tảng số trên ứng dụng Hue-S có khoảng 1,3 triệu người dùng; trong đó có hai nền tảng trực tiếp phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư gồm: “Hỗ trợ doanh nghiệp” và “Bản đồ số dự án thu hút đầu tư”.

Đối với nền tảng số “Hỗ trợ doanh nghiệp”, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký, xác thực tài khoản là có thể gửi kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút tính từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, các đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo; kết quả sau đó được phê duyệt và công khai theo quy trình.

“Bản đồ số dự án thu hút đầu tư” trên ứng dụng Hue-S là kênh thông tin chính thức, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh, hỗ trợ doanh nghiệp trên môi trường số thể hiện tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và cập nhật tiến độ để quá trình xử lý kiến nghị được theo dõi, giám sát rõ ràng.

Thành phố cũng chủ động cung cấp thông tin tập trung trên môi trường số, giúp nhà đầu tư thuận tiện nghiên cứu, lựa chọn cơ hội đầu tư. Thông tin về vị trí dự án, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng và các yếu tố liên quan cần được cập nhật, phục vụ quá trình tìm hiểu và đề xuất đầu tư.

Các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm thường xuyên bổ sung dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, từ điều chỉnh quy hoạch, hiện trạng dân cư, đặc điểm khu đất đến những thay đổi về giao thông, điện, nước và các yếu tố tác động đến dự án; qua đó, giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin sát thực tế, kịp thời, từng bước thực hiện việc tiếp cận thông tin, đề xuất và giải quyết thủ tục đầu tư trên môi trường số.