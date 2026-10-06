Điểm tựa yêu thương

Tại đây, các mẹ bầu được hỗ trợ nơi ở, sinh hoạt, chăm sóc trong thời gian mang thai, được kết nối với các cơ sở y tế và các nguồn lực xã hội cần thiết để bảo đảm quá trình sinh nở an toàn.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ chăm sóc trẻ tại Nhà tạm lánh Tâm An (phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Bước vào Nhà tạm lánh Tâm An, chào đón chúng tôi là những đôi mắt trong trẻo, những cánh tay bé xíu đưa ra đòi bồng bế. Nhìn những gương mặt thơ ngây ấy, khó hình dung hành trình đến với cuộc đời của nhiều bé đã trải qua không ít khó khăn. “Các bé ở đây thích được bế lắm”, Ứng Thị Trang, sinh năm 2005, một trong những tình nguyện viên tại đây chia sẻ. Hằng tuần, khi có thời gian, Trang lại cùng các bạn đồng trang lứa đến đây giúp đỡ chăm sóc các cháu nhỏ để các mẹ có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục sau sinh. Nhà tạm lánh Tâm An hiện chăm sóc 10 cháu, bé lớn nhất vừa đón sinh nhật 2 tuổi.

Theo chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó trưởng nhóm "Bảo vệ sự sống Thái Nguyên", phần lớn các bé ở đây đều sinh non, thiếu dinh dưỡng hoặc chào đời khi người mẹ còn quá trẻ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ, bởi vậy thường xuyên phải vào viện để khám và điều trị. “Chúng tôi lo bỉm, sữa, nhu yếu phẩm, đồng thời đồng hành khi các con đau ốm, hỗ trợ làm giấy khai sinh để các con được bảo đảm quyền lợi. Toàn bộ chi phí chăm sóc, khám, chữa bệnh đều do nhóm vận động từ nguồn lực xã hội”, chị Bảo Châu chia sẻ.

Ngoài chỗ ở, vật dụng sinh hoạt, các phụ nữ mang thai tại đây còn được tư vấn tâm lý, hướng dẫn pháp luật, hỗ trợ học nghề để từng bước ổn định cuộc sống. Đến nay, Nhà tạm lánh Tâm An đã hỗ trợ 118 mẹ bầu đơn thân sinh con an toàn. Không chỉ vậy, sau khi sinh, các mẹ còn được tạo điều kiện để kết nối hỗ trợ về chăm sóc trẻ, học nghề, tìm việc làm, giúp các mẹ có thêm điều kiện để tự chủ, chăm lo cho con, từng bước ổn định cuộc sống.