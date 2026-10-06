Một tuần sau mưa, nước vẫn ngập lênh láng trong khu dân cư ở TP HCM

Ghi nhận vào chiều tối 5/10 tại hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM, nhiều đoạn vẫn ngập sâu.

Cả tuần sau mưa, nước ngập lênh láng trong các con hẻm ở đường Công Nghệ Mới.

Nước phủ kín mặt hẻm, tràn sát cửa nhà dân.

Một số gia đình phải dùng bao cát và các vật dụng tạm thời dựng thành “đê” trước cửa. Tuy nhiên, với những căn nhà có nền thấp hơn mặt đường, nước vẫn tràn vào.

Điều khiến người dân mệt mỏi nhất là việc dọn dẹp gần như trở nên vô nghĩa. Nước chưa kịp rút thì những trận mưa mới lại xuất hiện, hoặc phương tiện đi qua tiếp tục đẩy nước vào nhà.

Tình trạng này đã kéo dài suốt nhiều ngày khiến sinh hoạt của các hộ dân bị đảo lộn.

Sau hơn một tuần sống chung với nước ngập, điều người dân tại các hẻm 39 và 41 đường Công Nghệ Mới mong mỏi nhất lúc này là nước sớm được tiêu thoát, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng ngập kéo dài để cuộc sống trở lại bình thường.

Người dân cho biết đây không phải tình trạng ngập thông thường. Những năm trước, khu vực chỉ ngập một đoạn nhỏ sau mưa lớn và nước thường rút trong thời gian ngắn.

“Việc ngập dài ngày khiến đời sống người dân khó khăn vô cùng, chắc là do cống không thoát được nước. Chỉ mong chính quyền địa phương hỗ trợ người dân để đường được khô ráo trở lại”, một người dân địa phương nói.

Nước bao vây khu dân cư cả tuần khiến việc sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Người dân địa phương lo lắng tình trạng ngập nước kéo dài như vậy dễ phát sinh dịch bệnh.

Người dân đi lại khó khăn vì nước cao tới đầu gối, học sinh phải xắn cao quần mỗi lần đi học và trở về nhà.

Cả con hẻm ngập trong nước bẩn kéo dài cả tuần. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý để nước rút nhanh.