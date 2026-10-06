Sáng 6/10, tại Hà Nội, Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến tham quan Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hoạt động này diễn ra nhân chuyến thăm của Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân đến Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân trên cương vị hiện tại.

Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển trường đại học đầu tiên của Việt Nam, nơi gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc, hội tụ tinh hoa đất học của Đại Việt xưa, Việt Nam ngày nay.

Đây là một trong những công trình mang ý nghĩa biểu trưng cho tiến trình phát triển văn hóa của Việt Nam.

Tổng thống Cộng hoà Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sĩ.

Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám sáng 6/10.

Việt Nam và Panama chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1975, mở ra chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia tuy cách xa nhau về địa lý nhưng gần gũi về tình cảm, cùng chia sẻ khát vọng hòa bình, độc lập và phát triển bền vững. Panama là một trong những quốc gia Mỹ Latin đầu tiên công nhận nước CHXHCN Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm Panama Nguyễn Văn Hải cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Panama.

Đây là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao nhất giữa hai nước sau gần 15 năm, kể từ chuyến thăm Việt Nam năm 2012 của Tổng thống Panama Ricardo Martinelli, đồng thời diễn ra ngay sau mốc kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1975-2025).

Trước thềm chuyến thăm, hai bên đã tổ chức thành công cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 tại Philippines (24/7/2026) và Kỳ họp Tham khảo chính trị lần thứ II tại Việt Nam vào cuối tháng 7/2026.