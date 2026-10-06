Đại hội Hội Đông y phường Nha Trang nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 6-10, Hội Đông y phường Nha Trang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội Đông y phường Nha Trang được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Đông y các phường Lộc Thọ, Tân Tiến và Phước Hòa (cũ). Giai đoạn 2020 - 2026, hội chú trọng công tác khám, chữa bệnh và nâng cao chất lượng điều trị bằng y học cổ truyền. Hội thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm điều trị bệnh cho hội viên; đồng thời cử hội viên tham gia các lớp tập huấn, hội nghị khoa học, cập nhật kiến thức chuyên môn do Hội Đông y tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, hội phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 120 đối tượng là gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí khoảng 36 triệu đồng. Thực hiện phương châm “Cây thuốc quanh nhà”, “Một góc vườn xanh ngàn lợi ích lành”, hội đã củng cố, xây dựng và phát triển các vườn thuốc nam mẫu tại một số gia đình, qua đó tuyên truyền, hướng dẫn người dân trồng và sử dụng cây thuốc nam để phòng, chữa một số bệnh.

Lãnh đạo Hội Đông y tỉnh, UBND phường Nha Trang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, với phương châm “Đoàn kết - Y đức - Kế thừa - Sáng tạo - Phát triển”, Hội Đông y phường tiếp tục củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh kết hợp Đông y với Tây y; xây dựng quy chế phối hợp với trạm y tế phường trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Ban Chấp hành Hội Đông y phường Nha Trang nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại đại hội.

Hội cũng sẽ đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu và hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh; duy trì hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Đông y phường Nha Trang nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 thành viên.