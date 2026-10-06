Cục Tuyên huấn đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương.

Các đại biểu tại lễ đón nhận. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn trình bày báo cáo, nêu rõ: Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài Quân đội và sự đùm bọc, chở che của Nhân dân; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ kháng chiến, 2 Huân chương Độc lập hạng Nhất; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 Huân chương Lao động, cùng những phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Cục Tuyên huấn là một trong những cơ quan tham mưu chiến lược của Tổng cục Chính trị và Quân đội ta được thành lập từ rất sớm nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc. Hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thường xuyên, trực tiếp là Tổng cục Chính trị, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đoàn kết, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, dũng cảm, tận tụy, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược đầu ngành về công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ đón nhận. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến nhanh chóng, phức tạp; cạnh tranh chiến lược, xung đột, chạy đua vũ trang, tranh chấp chủ quyền, an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động trực tiếp đến môi trường hòa bình, ổn định của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và không gian mạng đang làm thay đổi sâu sắc phương thức tác động, chi phối tư tưởng, tâm lý và hành vi xã hội.

Trong nước, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới tạo nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chống phá với phương thức ngày càng tinh vi; những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn cùng tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mạng xã hội và các yếu tố an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn phát biểu tại lễ đón nhận. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra cho công tác tư tưởng, văn hóa những nhiệm vụ mới, nặng nề và cấp thiết hơn. Cục Tuyên huấn cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tư tưởng, văn hóa; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và “4 định hướng chiến lược”; chủ động tham mưu để công tác này thực sự đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Phải chuyển mạnh từ tư duy “nắm tình hình để xử lý” sang “dự báo để chủ động dẫn dắt”, từ phản ứng trước các vấn đề phát sinh sang chủ động tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin.

Hai là, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác tư tưởng, văn hóa, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Phải phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong của Quân đội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Quang cảnh Lễ đón nhận. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Ba là, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng trong môi trường số; chủ động làm chủ không gian mạng và ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo. Chuyển mạnh từ phương thức truyền thông truyền thống sang tư duy truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, tương tác và cá thể hóa; chủ động cung cấp thông tin chính thống, giải thích thuyết phục, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, lấy sự thật và luận cứ khoa học đấu tranh với thông tin sai lệch. Công nghệ phải trở thành công cụ nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, không được làm giảm vai trò của con người, không thay thế sự sâu sát, đối thoại và thuyết phục trực tiếp.

Bốn là, tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, các địa phương và đơn vị trong, ngoài Quân đội; tạo sự thống nhất về thông tin, phương pháp tuyên truyền và sức lan tỏa xã hội; đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống vẻ vang, phẩm chất, giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, những đóng góp của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến với Nhân dân bằng những sản phẩm truyền thông có chiều sâu, hấp dẫn, thuyết phục; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Năm là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tuyên huấn thực sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; có bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy nhạy bén, năng lực dự báo, khả năng thuyết phục và làm chủ công nghệ; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung; yêu nghề, say nghề, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội và Nhân dân, Đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức đảng trong ngành Tuyên huấn trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, tạo môi trường để đội ngũ cán bộ trưởng thành và cống hiến.

Các đại biểu tại lễ đón nhận. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Danh hiệu Anh hùng tặng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lần thứ hai Cục Tuyên huấn nhận danh hiệu cao quý này.