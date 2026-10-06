Khám bệnh miễn phí cho hơn 72 nghìn lượt người cao tuổi

Hơn 72.000 lượt người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe miễn phí trong gần 6 tháng qua.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, các trung tâm, điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã thành lập 49 câu lạc bộ, duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các câu lạc bộ đã tổ chức hơn 240 buổi sinh hoạt, thu hút hơn 11,4 nghìn người tham gia.

Các trung tâm và điểm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đã khẳng định tính ưu việt trong thực tế. Mô hình này không chỉ góp phần tận dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư mà còn tạo không gian để người cao tuổi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và được chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn.