'Luồng xanh 60%' - Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng

Nhân viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Phan Đình Phùng kiểm tra hiện trạng khu vực công dân đề nghị cấp phép xây dựng.

Sau khi chuẩn bị các điều kiện để xây dựng căn nhà mới, chị Đặng Thị Duyên, tổ 8, phường Phan Đình Phùng, nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận Hành chính công.

Hồ sơ được kiểm tra, tiếp nhận; cán bộ chuyên môn nhanh chóng liên hệ để kiểm tra thực tế, đối soát hiện trạng khu vực xin cấp phép. Các khâu được phối hợp thực hiện liên tục, giúp chị Duyên nhận kết quả chỉ sau gần một tuần.

Theo danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “Luồng xanh 60%” của Sở Xây dựng, tại cấp xã, thời gian cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV được rút từ 20 ngày xuống không quá 8 ngày; đối với nhà ở riêng lẻ, từ 15 ngày xuống không quá 6 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phường Phan Đình Phùng là địa phương có số lượng hồ sơ cấp phép xây dựng lớn nhất tỉnh. Riêng 9 tháng năm 2026, phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 800 hồ sơ.

Công dân nhận giấy phép xây dựng trước thời hạn do phường Phan Đình Phùng triển khai “Luồng xanh 60%”.

Để đáp ứng thời gian giải quyết theo “Luồng xanh 60%” nhưng vẫn bảo đảm đúng quy hoạch và các quy định về xây dựng, phường tập trung kiểm soát ngay từ khâu tiếp nhận. Người dân được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, kê khai chính xác, hạn chế phải bổ sung nhiều lần.

Ở khâu thẩm định, cán bộ chuyên môn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trong kiểm tra hiện trạng công trình, cung cấp thông tin phục vụ tham mưu cấp phép.

Theo anh Lê Đức Vương, Phó Trưởng Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Phan Đình Phùng, lĩnh vực này hiện chỉ có hai cán bộ trực tiếp phụ trách, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ khác của địa phương. Vì vậy, việc phối hợp giữa các bộ phận được xác định là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ.

Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan tham mưu chính về cấp giấy phép xây dựng; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp trực tiếp kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà ở riêng lẻ. Hai đơn vị thường xuyên phối hợp rà soát hồ sơ cấp phép mới, cải tạo, sửa chữa, bảo đảm phù hợp quy hoạch và quy định liên quan.

Từ những hồ sơ cụ thể, cải cách hành chính được người dân cảm nhận bằng thời gian chờ đợi được rút ngắn, quy trình rõ ràng hơn và sự chủ động của cán bộ ở từng khâu.

Với địa bàn có khối lượng hồ sơ lớn như Phan Đình Phùng, việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, nâng khả năng tra cứu, xác minh thông tin sẽ góp phần hỗ trợ quá trình cấp phép xây dựng ngày càng nhanh gọn, thuận tiện và chặt chẽ hơn.